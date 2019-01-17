Григорий Карасин: Сопредседатели МГ ОБСЕ работают над подготовкой условий для решения нагорно-карабахского конфликта

17 января 2019 22:23 (UTC+04:00)

Чувство добрососедства сопутствовало всем контактам России со странами Южного Кавказа в 2018 году, сказал статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, подводя дипломатические итоги прошедшего года, передаёт Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

"Я считаю, что 2018 год для наших отношений с государствами Южного Кавказа был трудоемким – многое удалось обсудить. Не могу сказать, что мы добились какого-либо смыслового прорыва, но чувство добрососедства и понимания тех вызовов, которые современный мир несет нам всем, присутствовало во всех контактах. Это касается и отношений с союзной нам Арменией, и отношений с Азербайджаном. Не будем забывать, что вместе с Азербайджаном и еще тремя государствами мы подписали очень важный документ по статусу Каспийского моря", - сказал он.

"Это, в известной степени, касается и связей с Грузией – у которой по-прежнему нет дипломатических отношений с Россией, но торгово-экономические и гуманитарные контакты развиваются и приносят определенные плоды ", - добавил замглавы МИД РФ.

"По-прежнему не решена проблема Нагорного Карабаха, но тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия, США и Франция – работает солидарно, с целью подготовить условия и создать атмосферу для решения этой весьма сложной проблемы. Будем надеяться, что 2019 год принесет какое-то новое, позитивное развитие конфликтных вопросов на Кавказе", - выразил надежду Григорий Карасин.

В целом, ключевым итогом российской дипломатической деятельности в кавказско-каспийском регионе стало подписание Конвенции о статусе Каспийского моря. "Это результат очень больших усилий всех пяти государств. Сейчас рабочая группа наших высоких представителей работает над тем, чтобы в рамках договоренностей добиться конкретных результатов. Понимание важности этой региональной пятерки приходит, мы решаем все вопросы совместно. По-прежнему есть определенные расхождения, но доминирующим является стремление к совместному, приемлемому для всех государств решению", - заключил он.

Напомним, что Григорий Карасин курирует в МИД РФ вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, а также отвечает за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.

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