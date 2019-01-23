Группа азербайджанских миротворцев отправилась в Афганистан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом группа миротворцев азербайджанской армии в порядке ротации отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Напомним, что миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров азербайджанской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.