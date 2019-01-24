Посол Грузии вызван в МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Посол Грузии Зураб Патарадзе вызван в МИД Азербайджана в связи с установкой 20 января муниципалитетом Ахалкалаки в поселке Бугашен Грузии бюста Михаила Авагяна, участвовавшего в оккупации азербайджанских земель, сказала Trend в четверг пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"В связи с установкой 20 января в поселке Бугашен грузинского города Ахалкалаки бюста Михаила Авагяна, непосредственно участвовавшего в оккупации Нагорного Карабаха Азербайджана и прилегающих районов и убийстве азербайджанцев на этой территории, на основе инструкции министерства иностранных дел Азербайджана чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в Грузии незамедлительно была проведена встреча в МИД Грузии, и протест нашей страны по данному вопросу был доведен до внимания противоположной стороны», - сказала она.

Как отметила Абдуллаева, в то же время посол Грузии в Азербайджане был приглашен в министерство иностранных дел, где было озвучено требование принять неотложные меры по устранению этого случая, который не отвечает духу существующих между двумя странами двусторонних стратегических партнерских отношений.

Вопрос находится на контроле МИД, добавила она.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.