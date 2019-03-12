Первый вице-президент Мехрибан Алиева провела встречу с экс-президентом Франции (версия 2)

12 марта 2019 19:33 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:36)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник встретилась в Париже с бывшим Президентом Франции Николя Саркози.

На встрече было выражено удовлетворение визитом Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Париж. Отмечено, что этот визит внесет вклад в развитие французско-азербайджанских связей.

В ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем развитии связей между нашими странами.

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