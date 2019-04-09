В парламенте Азербайджана сегодня обсудят поправки в ряд законов

9 апреля 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет заслушан доклад Счетной палаты, сообщает во вторник Trend.

Затем депутаты обсудят поправки и изменения в Семейный кодекс, Кодекс административных правонарушений, Налоговый, Трудовой, Водный, Имущественный, Таможенный кодексы, а также законы «О фитосанитарном контроле», «Об экологической безопасности», «О сельскохозяйственной кооперации» и другие.

В целом на повестке пленарного заседания 20 вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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