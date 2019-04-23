МИД Азербайджана выразил протест ООН

23 апреля 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил протест ООН.

Об этом сообщила во вторник Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию о том, что Армения, помимо своего годового отчета, представила в Совет ООН по правам человека, также отчет сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и о том, что эти документы размещены на официальном сайте ООН.

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