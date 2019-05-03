Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку (ФОТО) (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - В Баку в четверг начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

В церемонии открытия Форума приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией, Советом Европы и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие высокопоставленные официальные лица из более 100 стран и свыше 30 международных организаций.

За 10 лет "Бакинский процесс", инициированный в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, смог создать эффективную платформу для обмена мнениями, основанного на искренности, взаимопонимании и взаимном уважении между проживающими на различных континентах людьми и группами, имеющими различную этническую, культурную, религиозную и лингвистическую принадлежность. География Форума за минувший период значительно расширилась. В результате увеличилось число структур, принимающих участие в мероприятии. В нынешнем Форуме участвуют представители многих стран, начиная от государств латинской Америки и кончая Саудовской Аравией и Великобританией. В рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу изучается важная роль межкультурного диалога в создании единства между людьми и борьбе против насилия и дискриминации в различных общинах.

Глава государства выступил на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу с речью.

Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

- Уважаемые дамы и господа.

Уважаемые гости.

Прежде всего, приветствую всех участников Форума и выражаю нашим гостям признательность за то, что сегодня они вместе с нами. Здесь у нас свыше 500 гостей из более чем 100 стран. Это говорит о том, что за относительно короткий срок Форум превратился в глобальную платформу с точки зрения обсуждения межкультурного диалога как одной из тем текущей повестки дня.

Помню, 8 лет назад, когда был организован первый форум, мы не могли себе представить, что он обретет такую широкую международную поддержку. Наша инициатива организации в 2011 году всемирного форума, посвященного межкультурному диалогу, была обусловлена нашей историей, географией и осознанием того, что для того, чтобы сделать мир безопасным, мы должны быть очень активными в поощрении диалога между цивилизациями, культурами и представителями различных этнических групп и религий.

Оказываемая Форуму широкая международная поддержка воодушевляет нас. Сегодня среди соорганизаторов Форума - ведущие международные организации мира, и наши совместные усилия вносят вклад в поощрение межкультурного диалога.

Азербайджан является пространством, где представители различных культур, этнических групп и религий веками жили, творили вместе, находились в контакте. На протяжении многих веков Азербайджан был землей, где господствовала религиозная терпимость и сосуществовали различные национальности.

Наша история и география свидетельствуют о том, что мы можем добиться успеха только в духе партнерства и взаимного уважения. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана также опирается именно на это культурное наследие и солидарность, демонстрируемую всеми представителями нашего общества. Мы гордимся нашей историей, историческими памятниками. Они также демонстрируют, что представители различных религий веками жили и творили в Азербайджане. Мы гордимся нашей древней историей. Одна из самых древних мечетей мира находится в древнем городе Шамаха. Одна из самых старинных церквей Кавказа – церковь, принадлежащая Кавказской Албании, находится в нашем древнем городе Шеки.

Наша история – история культурного разнообразия, и сегодня Азербайджан на основе этого исторического наследия демонстрирует миру, что межкультурный диалог – это единственный путь сближения стран, возведения новых мостов между представителями различных культур и цивилизаций.

Мультикультурализм является образом жизни для нас. Хотя это слово относительно новое, мы веками жили в такой атмосфере. Объявление 2016 года в Азербайджане "Годом мультикультурализма" подтверждает, что мы хотим привлечь внимание мира к этой важной идее. А 2017 год был объявлен "Годом исламской солидарности". Это тоже явилось носящим символическое значение шагом, демонстрирующим наше историческое наследие, корни и открытость миру. Считаю, что если эти тенденции будут преобладать в мире, то на планете установятся безопасность, прогнозируемость и мир.

Для нас мультикультурализм является также одним из важных элементов нашей политики. В Азербайджане создан международный центр мультикультурализма. Мы поощряем эти ценности и демонстрируем, что у мультикультурализма большое будущее. Мы знаем, что в связи с данной темой бытуют различные мнения. Но я считаю, что наш форум и многочисленные международные мероприятия на эту тему, организованные в Азербайджане и других странах мира, наглядно демонстрируют наши усилия, связанные с поощрением ценностей мультикультурализма.

Всемирный форум по межкультурному диалогу является одним из важных международных мероприятий в глобальном масштабе и, разумеется, для нашей страны. В последние годы Азербайджан принимал многочисленные международные мероприятия. Мы организовали Форум религиозных лидеров мира, традиционный Бакинский гуманитарный форум, семь раз – Бакинский глобальный форум. Этот форум, проводимый Центром Низами Гянджеви, также является очень важной платформой для обсуждения тем политического развития и культурного диалога. Организуются и другие мероприятия, тем самым мы стараемся привлечь внимание мировой общественности к этим важным вопросам.

Уверен, что предстоящие сегодня и завтра в рамках Форума обсуждения, наряду с выявлением проблем и предоставлением выступающим возможности высказать свои мысли, усилят партнерство, солидарность и сотрудничество и возведут в итоге мост между культурами.

В прошлом году мы отметили 10-летие "Бакинского процесса". Это тоже инициатива, которой мы гордимся. Помню, в 2008 году, как только была выдвинута данная инициатива, она сразу же привлекла международное внимание. Именно Азербайджан впервые собрал вместе министров культуры государств-членов Совета Европы и Организации исламского сотрудничества. В Баку собрались и обсудили перспективы сотрудничества представители более 100 государств. В 2009 году мы организовали еще одно мероприятие с участием министров в том же составе. Эта инициатива получила название "Бакинский процесс", и сегодня этот процесс является важным средством для диалога между Европой и мусульманским миром.

Азербайджан, как одна из редких стран-членов одновременно и Организации исламского сотрудничества, и европейских институтов, играет естественную и, уверен, позитивную роль в создании возможностей для налаживания контактов и диалога. Мы нуждаемся в диалоге. Диалог необходим в межкультурных и межрелигиозных отношениях, политической повестке дня, вопросах экономического сотрудничества и безопасности. Даже в названии Форума присутствует слово "диалог". То есть, мы представляем миру именно это, и данная инициатива пользуется широкой международной поддержкой.

Сегодня "Бакинский процесс" поддерживается ООН и другими международными организациями. Уверен, что у "Бакинского процесса" большое будущее.

Такие форумы привлекают внимание к теме межкультурного диалога, выдвигают новые идеи и подходы. Для тех, кто принимает важные решения в различных странах и международных организациях, это – хорошая и позитивная платформа для принятия правильных решений. С этой точки зрения Азербайджан как внутри страны, так и за рубежом проводит политику, основанную на взаимопонимании и сотрудничестве. Мы налаживаем мосты. Мы расположены между Европой и Азией. Конечно, наша география повлияла на нашу историю, она влияет и на наше сегодняшнее развитие.

Сегодня Азербайджан, являющийся относительно молодым независимым государством, играет важную роль в налаживании мостов между Европой и Азией. Политических, экономических, культурных мостов, а также мостов, и в практическом отношении создающих транспортное сообщение.

В прошлом году мы отметили 27-ю годовщину нашей независимости. За это время Азербайджан превратился в развивающуюся страну, обладающую современной инфраструктурой и ясным взглядом на будущее. Одна из основных проблем, с которой мы столкнулись на протяжении многих лет, - оккупация Арменией территорий нашей страны. Уже более двадцати пяти лет Армения продолжает оккупировать Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и еще 7 районов Азербайджана. Это – грубое нарушение международного права. Против нашего народа проведена этническая чистка, в результате армянской агрессии и оккупации более миллиона человек были изгнаны из родных очагов. ОБСЕ дважды направляла на захваченные территории миссию по изучению фактов, и эти отчеты наглядно показывают разрушение нашего исторического наследия и религиозных памятников.

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Эти резолюции остались на бумаге. Это – показатель того, что порой резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются на протяжении многих лет. Механизма их выполнения либо не существует, либо он не применяется. А в результате этого азербайджанские земли остаются под оккупацией.

Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации приняли резолюции и постановления, связанные с территориальной целостностью Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир. Наша территориальная целостность должна быть восстановлена, конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Хельсинкского заключительного акта.

Несмотря на эту большую проблему и гуманитарную катастрофу, Азербайджан смог превратиться в современную страну. Мы проводим активную внешнюю политику. Наша экономическая политика позволила улучшить уровень жизни населения страны. Азербайджан является надежным партнером в области внешней политики. Мы – активные члены Организации исламского сотрудничества. У нас тесные отношения с Европейским Союзом. Приняты документы о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и 9 членами Европейского Союза. Как я уже отметил, "Бакинский процесс" является нашим вкладом с точки зрения налаживания мостов между Европой и мусульманским миром.

То есть, наша внешнеполитическая повестка дня построена на укреплении сотрудничества, партнерства и взаимной выгоде. Наша внешняя политика позволяет нам реализовать важные международные транспортные проекты. Без тесного сотрудничества с различными странами и партнерами осуществить данные проекты было бы невозможно. В последние годы наше экономическое развитие опирается на энергетические проекты. Вместе с соседями и партнерами мы смогли посредством разветвленной сети нефте- и газопроводов соединить Каспийское море с Черным морем, а также Каспий со Средиземным морем. А это означает обеспечение нашей энергетической безопасности, а также энергетической безопасности наших соседей и ряда стран мира. Сегодня мы активно работаем над реализацией Южного газового коридора. Это – проект, который реализуется уже в новых масштабах. Он соединяет 7 стран, создавая им возможность получать выгоду от проекта.

В последние 15 лет наша экономика входила в число самых стремительно развивающихся экономик. Мы осуществили важные реформы, что позволило нам улучшить бизнес-среду в стране и привлечь инвестиции. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 25-е место в мире. В стране создана благоприятная бизнес-среда для иностранных инвестиций.

Мы работаем над стратегией сокращения внешнего долга. Он и так находится на низком уровне – составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. В то же время мы работаем над диверсификацией экономики, полной ликвидацией бедности и безработицы. Это - важнейшие вопросы нашей повестки дня, потому что наше экономическое развитие способствует улучшению уровня жизни граждан. Пятнадцать лет назад уровень бедности населения составлял 50 процентов. Сегодня этот показатель находится на уровне 5-6 процентов.

Бедность, безработица, социальное неравенство и безграмотность – одни из источников радикализма и экстремизма. Азербайджан является очень активным партнером в борьбе с международным терроризмом, радикализмом и экстремизмом. Наряду с этим, мы пропагандируем в мире ценности исламской цивилизации. Мы проводим в различных странах мира многочисленные выставки и презентации, отражающие нашу культуру и культуру других мусульманских государств-партнеров.

Говоря о связях, хотел бы отметить транспортные проекты, участником которых является Азербайджан. Мы подходим к данным проектам не только как к транспортному сообщению. На самом деле эти проекты меняют атмосферу в регионе. Они создают широкий формат международного сотрудничества. Азербайджан расположен на древнем Шелковом пути. Созданная нами в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну. Без тесного сотрудничества с ближайшими соседями и другими партнерами мы не смогли бы стать транзитной страной. Для этого нужны соседи и партнеры.

Инвестиции, вложенные в транспортный сектор, автоматически создают в регионе более прогнозируемую ситуацию, страны получают здесь совместную выгоду. Наша политика заключается в достижении поставленных целей и укреплении страны посредством сотрудничества, взаимопонимания и взаимной выгоды.

В политике, связанной с энергетической безопасностью, мы также всегда стараемся найти необходимый баланс между производителями, государствами-транзитерами и потребителями. Если все стороны не будут получать здесь выгоды, то об успехе не может быть и речи. Мы всегда должны быть готовыми оказать при необходимости поддержку партнерам. В то же время, если понадобится, мы ждем от них аналогичной поддержки.

Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. Если вы взглянете на карту, то увидите, что транспортные маршруты с Востока на Запад и с Севера на Юг проходят через территорию нашей страны. Для достижения этого нам пришлось напряженно поработать. Одной географии здесь недостаточно, это может считаться лишь первоначальным условием, необходимым элементом. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру – морские порты, аэропорты, железные и магистральные дороги. Таким образом, сегодня Азербайджан как географический и транспортный центр предлагает партнерам широкие возможности.

Дорогие друзья, проводимый в Азербайджане сегодняшний Форум является знаменательным событием. Хочу еще раз выразить признательность всем участвующим в этом Форуме партнерам, партнерским организациям, интеллигенции, ученым, политикам, общественным деятелям, представителям НПО и медиа. Уверен, что обсуждения будут плодотворными и по их результатам будут выдвинуты соответствующие рекомендации, что лица, принимающие решения, связанные с будущим стран и региональным развитием, учтут наши рекомендации, и таким образом мир станет более стабильным и безопасным.

Большое спасибо.

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Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный истории древних цивилизаций и атмосфере толерантности в современном Азербайджане.

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Модератор мероприятия выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации Форума и глубоко содержательное выступление. Он отметил, что "Бакинский процесс", усиливая миролюбивые силы, является процессом, помогающим устранению конфликтов.

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Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, выступая на Форуме, сказал:

- Ваше превосходительство Президент Азербайджанской Республики.

Уважаемые гости, дамы и господа, уважаемые друзья.

Очень рад тому, что нахожусь в великолепном городе Баку. Для меня это факт, охватывающий и эмоции, и ответственность. Чувства и эмоции, уважаемый господин Президент, потому, что я впервые нахожусь в Азербайджане, в Баку. Я прибыл сюда в качестве верховного представителя Альянса цивилизаций ООН. Ответственность заключается в том, что Альянс цивилизаций является партнером "Бакинского процесса". Именно поэтому мое выступление, мысли представляют для меня большое значение. Девиз V Форума, на мой взгляд, отчетливо отражает наш месседж. Сюда входят три ключевых слова: диалог, построение диалога и борьба. Мне хотелось бы остановиться на третьей концепции. Диалог, борьба и созданный в результате этого альянс или союз. Считаю, что Форум организован своевременно.

Коснувшись одной из обсуждаемых на Форуме основных тем – происходящих в мире конфликтов, верховный представитель ООН обосновал, что в корне данной проблемы лежат не религия и вера, а силы, которые, манипулируя религией, противопоставляют людей друг другу. Отметив, что для защиты людей от вызванных этой тенденцией насильственного экстремизма и терроризма есть серьезная потребность в объединении общин, международных организаций, всех миролюбивых сил, Мигель Анхель Моратинос рассказал о подготовленной ООН в этой связи концепции мира. Выразив уверенность в том, что "Бакинский процесс" внесет важный вклад в реализацию данной концепции, он сказал:

- Дамы и господа, считаю, что нынешний форум, посвященный межкультурному диалогу, является платформой, направившей миру отчетливый месседж. Это – месседж мира.

Уважаемый господин Президент Алиев, должен отметить, что "Бакинский процесс" становится одним из основных элементов, поощряющих межкультурный диалог и утверждающих мир. Вижу, что в нашей работе есть синергетика и завершенность, гармоничность. Работая многие годы, мы поддерживаем друг друга, вносим вклад в деятельность друг друга, укрепляем партнерство. На самом деле, Баку может стать региональным хабом Альянса цивилизаций ООН. Должен еще раз отметить, что в современном сложном мире мы нуждаемся в новых подходах. Мы должны сформировать новые альянсы. Сегодня мы должны работать, создавая новые альянсы.

В заключение, уважаемый господин Президент, с Вашего позволения хочу подчеркнуть, что мы должны прилагать регулярные усилия во имя мира, в совместной работе мы можем чего-то добиться в рамках нашей компетенции и ответственности. В испанском языке есть замечательное слово: "Комбивенция". Это одно слово. Сосуществовать. На английском Live in together, на испанском "Комбивенция". "Комбивенция" должна относиться к духу "Бакинского процесса". Большое спасибо.

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Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада Аль-Нашиф сказала:

- Господин Президент Алиев, гости из различных международных организаций, дамы и господа.

Хочу еще раз выразить удовлетворение в связи с участием в Форуме по межкультурному диалогу. ЮНЕСКО с самого начала придавало особое значение этому мероприятию, участие в нем господина Президента, а также правительство Азербайджана играют особую роль в пропаганде и поощрении межкультурного диалога и взаимопонимания, закрепленных в программе Бакинского форума. Эта международная программа межкультурного диалога преследует долгосрочную цель. Мы вместе преодолели это расстояние. Эта концепция, лежащая в основе Форума, будет способствовать тому, что, совместно работая по принципу "меньшее станет большим", мы создадим более полноценную структуру, в результате различных дебатов и обсуждений примем действенные меры. Наша основная цель в проведении нынешнего V Форума заключается именно в умении обеспечить влияние и устойчивость данных мер на фоне современных инноваций и наших взглядов. ЮНЕСКО тесно сотрудничает с правительством Азербайджанской Республики в этом процессе.

Подчеркнув необходимость консолидации усилий для предотвращения насилия, безучастности, конфликтов, поляризации в обществах, проблем, связанных с вынужденными переселенцами, и других аналогичных современных вызовов, Нада Аль-Нашиф сказала:

- Наша основная цель – пропагандировать позитивные преобразования на основе прав человека и взаимного уважения, стремиться сформировать более справедливое, инклюзивное и устойчивое общество. Это также относится к важным принципам целей устойчивого развития, которые согласуются с принципом преодоления отсталости. Все это означает демонстрацию того, что разнообразие всегда является источником силы и могущества, создание возможностей для того, чтобы этими благами в обществах могли воспользоваться все. Основная задача ЮНЕСКО - прививать людям умение мыслить категориями мира. Задача ряда международных организаций также заключается в том, чтобы вести общество к этим целям. ООН в своей международной десятилетней программе, которая реализуется с 2013 года, поощряет диалог культур. Наша десятилетняя программа завершится в 2022 году. Рассмотрев достигнутые успехи, мы подумаем о том, что необходимо сделать после 2022 года. Эта возможность поможет нам выступить с новыми инициативами, вместе с заинтересованными сторонами обогатить накопленный на протяжении многих лет опыт и повести вперед "Бакинский процесс".

Отметив, что для усиления межкультурного диалога особое внимание в рамках ЮНЕСКО уделяется вопросам образования, и в этом направлении предпринят ряд практических шагов, Нада Аль-Нашиф сказала:

- Для построения более эффективного и прогрессивного диалога, что является основным принципом Бакинского форума, нам необходимо объединить и мобилизовать усилия.

Дамы и господа, собравшись в Баку, мы еще раз убедились в важности именно усиления практических мер, динамичного развития, социально-экономической, политической среды. Таким образом, более полезный, более содержательный диалог поможет нам лучше понять наше разнообразие. Уверена, что мы и впредь будем продолжать сотрудничество во имя общих ценностей. Благодарю.

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Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмед Аль-Усеймин, особо подчеркнув важное значение Бакинского форума, сказал:

- Ваше превосходительство Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев.

Дамы и господа.

Да ниспошлет вам Аллах мира.

Рад вновь находиться в прекрасном городе Баку для участия в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу. Прежде всего, разрешите поблагодарить Президента Азербайджанской Республики Его превосходительство господина Ильхама Алиева и его правительство за приглашение.

Конечно, это мероприятие является вкладом в межкультурный диалог западного и исламского мира и шагом, направленным на его усиление. Естественно, этот Форум опирается на нашу совместную работу, в частности, он требует от нас выступать единым фронтом в борьбе с конфликтами и радикальными элементами. Таким образом, мы видим необходимость усиления межкультурного диалога во всех сферах. Хотелось бы, чтобы мы, исходя из общего знаменателя, вели совместную борьбу со всеми формами дискриминации, ксенофобии и экстремизма. Естественно, мы считаем, что для достижения этой цели требуются особые усилия тех или иных стран. Это возлагает на нас – цивилизации, общества большие обязательства. Поэтому, что касается устранения дискриминации и конфликтов, то мы считаем, что ситуация вместо того, чтобы улучшаться, наоборот, ухудшается, обостряется. Мы видим, что сегодня происходит противостояние между различными полюсами.

Отметив важность консолидации усилий всех стран для укрепления межкультурного диалога, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества подчеркнул:

- Организация исламского сотрудничества достаточно долго работала, действовала в этом направлении, призывая и другие организации к принятию аналогичных мер по укреплению межкультурного диалога. Наладив прямые связи с различными регионами, Организация исламского сотрудничества четко заявила о важности сотрудничества, взаимодействия в политической и культурной сферах. На самом деле, это – путь, ведущий к межкультурному и межцивилизационому взаимопониманию.

Коснувшись необходимости формирования соответствующей среды для обеспечения сосуществования в условиях межкультурного диалога в мире, Юсуф бин Ахмед Аль-Усеймин сказал:

- Дамы и господа, ваши превосходительства, таким образом мы можем добиться устранения конфликтов и противостояний, а также неравенства. Поэтому мы видим сегодня в различных обществах, что люди, столкнувшись с таким неравенством, выходят на улицы, выражают протест. Естественно, правительства должны проявлять больше активности в отмеченных усилиях. Наша организация еще раз заявляет, что структуры, стороны, принимающие решения, должны больше сотрудничать. Если речь идет о современном обществе, то, естественно, исходя из этих ценностей, людям необходимо привыкнуть к сосуществованию, осуществлению мирной деятельности.

Поэтому мы поддерживаем диалог между всеми сторонами. Хотелось бы, чтобы мы и дальше, объединив усилия с ближайшими партнерами, сторонами, участвующими в таких мероприятиях, понимали стоящие перед нами вызовы, изучили их и таким образом внесли вклад в урегулирование конфликтов или предотвращение возникновения противостояний.

Касаясь принимаемых возглавляемой им структурой мер, связанных с межкультурным диалогом в различных мусульманских странах, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества сказал:

- В заключение хочу отметить, что Организация исламского сотрудничества привержена обязательству усиливать диалог со всеми регионами. Учитывая происходящие в мире события, мы готовы внести соответствующие поправки в наши программы. Выражаю всем вам признательность и желаю успехов работе V Всемирного форума по межкультурному диалогу. Большое спасибо.

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Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини- Драгони сказала:

-Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент Ильхам Алиев.

Первый вице-президент госпожа Алиева.

Уважаемые докладчики, дамы и господа.

В первую очередь, должна отметить, что считаю для себя честью приехать в Азербайджан. Азербайджан – важная для нас страна-участница. Наше молодое, динамичное, демократическое государство. Страна, расположенная в этом регионе Европы. А также ведущее государство, в котором обсуждается тема межкультурного диалога. Также хочу отметить, что выступление здесь, на этом Форуме, большая гордость для меня.

Я хочу выразить признательность правительству Азербаджана не только за проведение этого мероприятия, но и, в целом, за организацию "Бакинского процесса". Действительно, разделяя мысль предыдущего докладчика, хочу отметить, что "Бакинский процесс" стал уже историей успеха. Этот процесс направлен на образование. Он является прекрасной возможностью для обмена опытом, знаниями между специалистами в области межкультурного диалога. Как вам известно, сегодня я представляю Совет Европы. Совет Европы работает в сфере межкультурного диалога, мы и дальше будем стремиться к большим достижениям.

Мы благодарны этому процессу. Почему? Потому что подход с позиции межкультурного диалога крайне важен. Этот подход характерен для нашего современного сложного мира.

Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони сказала, что поощрение межкультурного диалога – не сиюминутное событие. Это – нескончаемый вызов. Отметив, что мы ответственны за превращение диалога в действие, заместитель генерального секретаря сказала:

-Межкультурный диалог, социальная инклюзивность, а также защита прав меньшинств очень важны. В итоге прогресс будет обеспечен на основе политической воли. Мы убеждены в этом. Уважаемый господин Президент, благодаря Вам мы чувствуем сильное лидерство и политическую волю, и это может вести нас вперед в реализации наших планов. Необходимо отметить, что мы должны сохранять нашу веру и ценности. Мы должны построить диалог для мира, проявить добрую волю, основанную на достоинстве и взаимном уважении. Это – оценка нашей деятельности. "Бакинский процесс" посвящен именно этому.

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Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри коснулся значения Форума. Отметив, что ИСЕСКО осуществляет неутомимую деятельность для внесения вклада в межцивилизационные отношения в исламском мире, он сказал:

-Ваше превосходительство, Президент Ильхам Алиев.

Уважаемый Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиева.

Дамы и господа, ваши превосходительства.

Я очень рад участвовать сегодня в открытии столь представительного Форума. Считаю, что это – одно из самых престижных мероприятий в мире. В 2011 году мы заложили основу этого Форума в городе Баку. В то время было отмечено, что, если будут политическая воля, обязательства, стабильность, то придет и успех.

Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри высоко оценил поддержку Президентом Ильхамом Алиевым работы Всемирного форума по межкультурному диалогу.

С сожалением отметив нарастание войн, бедности в мире, генеральный директор ИСЕСКО коснулся роли образования в борьбе с негативными тенденциями. "Мы должны дать людям образование, просвещать их в вопросах как религиозных, так и культурных ценностей", - сказал Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри. Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, он отметил:

-Известная всем нам реальность заключается в том, что 20 процентов территории Азербайджана оккупированы Арменией. А это является нарушением международного права. В связи с этим есть резолюции Совета Безопасности ООН. Азербайджан – страна, поддерживающая мир, диалог и взаимное уважение. Мир не помогает Азербайджану, мир несправедливо относится к Азербайджану. Однако эти земли должны быть возвращены Азербайджану. Это – путь, ведущий к миру, путь, ведущий к успешному диалогу.

Подчеркнув, что возглавляемая им структура является сторонницей ценностей, поощряемых Азербайджаном, генеральный директор ИСЕСКО сказал:

- Что касается Азербайджана, то ИСЕСКО с самого начала была сторонницей этих поощряемых Азербайджаном ценностей диалога и уважения. Мы должны сохранить наше разнообразие, относиться к нему с уважением, защищать наших людей, быть приверженными религиозным ценностям. Мы должны с уважением относиться ко всему этому. Толерантность означает, что мы должны принимать людей с другим мышлением, другими ценностями. Это означает, что мы должны с уважением относиться к ним. Хотелось бы, чтобы такой подход был и по отношению к нам. Это – единственный путь, ведущий к безопасности. Так можно наладить настоящий, содержательный диалог, предотвратить насильственные конфликты.

Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри подчеркнул, что ислам – религия мира и милосердия. В заключение еще раз выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за организацию мероприятия, генеральный директор сказал:

- Господин Президент, выражаю Вам признательность. Надеюсь, что после возвращения в свои страны все участники сделают выводы из проведенных здесь обсуждений, поддержат Вашу страну в вопросе освобождения оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Пусть волей Аллаха на всей планете воцарятся мир и благополучие. Спасибо.

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Затем была исполнена песня "Такой прекрасный мир", призывающая людей к миру, диалогу, солидарности, построению благополучного мира.

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В заключение была сделана фотография на память.

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В рамках Форума с целью подготовки общей дорожной карты для организаций, представляющих государственный, частный и третий сектора, по созданию инклюзивного и устойчивого общества путем пропаганды межкультурного диалога и человеческого достоинства, формирования партнерства между политическими, экономическими, финансовыми, военными, гуманитарными и социальными организациями состоится 2-я встреча высокого уровня международных организаций и министров. Одновременно в течение двух дней пройдут пленарные и промежуточные сессии на темы "Академический форум: межрелигиозный диалог и управление религиозным разнообразием", "Управление разнообразием: многоуровневое и многостороннее сотрудничество", "Образование в духе глобальной гражданственности: привитие культуры мира", "Многосторонность и дипломатия во имя мира", "Роль Великого Шелкового пути в налаживании диалога между тюркоязычными странами" и др. В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

Таким образом, темой обсуждения на двухдневном Форуме станут самые актуальные вопросы, беспокоящие современный мир.

Форум имеет важное значение в достижении мира и равноправия, взаимного доверия и взаимопонимания на планете.

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