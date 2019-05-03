Азербайджан играет крайне важную роль в распространении идей мира - министр информации Кувейта

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет крайне важную роль в распространении идей мира и мирного сосуществования, а важность Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку признается всеми государствами, в том числе Кувейтом.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Аль- Джабри в рамках проходящего в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Министр отметил, что диалог - это крайне важный компонент взаимодействия стран и средство, которое позволяет бороться с насилием и экстремизмом.

«Обстановка во всем мире остается напряженной, поэтому все мы несем ответственность за претворение в жизнь гуманитарных акций, направленных на спасение жизни людей. Эта же мысль была выражена генеральным секретарем ООН, который назначил Кувейт центром гуманитарной помощи. Мы рады этому назначению, и принц Кувейта также выразил поддержку этому начинанию. Параллельно мы работаем с международными организациями, оказываем помощь странам, которые нуждаются в этом. Данный форум в Баку - это реальная возможность для выработки важных решений в борьбе против социального неравенства и отсутствия инклюзивности. Мы выражаем всецелую поддержку Азербайджану в его шагах и действиях, нацеленных против терроризма, насилия, направленных на усиление мирного диалога по укреплению международной безопасности», - сказал министр.

Напомним, что накануне в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Аль- Джабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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