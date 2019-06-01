Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении соцуслуг детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе

1 июня 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе.

Согласно распоряжению, что в соответствии с законом «О социальной службе», для расширения социальных услуг (услуги дневного ухода, социальной реабилитации, психологической сурдологической и другой помощи), оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения будет выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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