Офицер ВС Азербайджана награжден во время второго международного оборонного форума в Китае (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Пекине на территории Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) состоялся второй международный оборонный форум на тему «Влияние новых тенденций на мир и развитие».

Как передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на форуме выступил офицер Вооруженных сил Азербайджана, капитан второго ранга Рашад Мамедов с темой «Использование искусственного интеллекта в вопросах обороны: вызовы, перспективы и риски».

В работе форума приняли участие руководители Оборонного научно-технического университета НОАК Китая, региональный руководитель Международного Комитета Красного Креста Западной Азии, а также 194 высокопоставленных гостей из 88 стран мира.

По итогам мероприятия Мамедов был награжден грамотой, которую ему вручил заместитель начальника Оборонного научно-технического университета НОАК генерал-лейтенант Жой Аймин.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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