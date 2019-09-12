Президент Ильхам Алиев выделил средства на устранение последствий землетрясения в Шамахы

12 сентября 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Шамахинском районе.

В соответствии с распоряжением, с целью продолжения работ по устранению ущерба, нанесенного жилым домам в Шамахинском районе в результате произошедшего землетрясения, для ремонта этих домов из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана исполнительной власти Шамахинского района выделяются два миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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