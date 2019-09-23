В Нахчыване прошли тактические армейские учения с боевыми стрельбами (ФOTO)(ВИДEO)

23 сентября 2019 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно "Плану боевого слаживания войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год", проведены тактические учения с боевыми стрельбами, при участии артиллерийских, реактивных и противотанковых батарей Отдельной общевойсковой армии (ООА).

Как сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на министерство обороны, основной целью учений, которые были проведены в условиях приближенных к боевым, является совершенствование специализированных знаний офицеров и укрепление боевой готовности батарей.

В ходе учений были уничтожены плановые и внеплановые цели, все поставленные задачи были решены.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Нахчыване прошли тактические армейские учения с боевыми стрельбами (ФOTO)(ВИДEO)
  • В Нахчыване прошли тактические армейские учения с боевыми стрельбами (ФOTO)(ВИДEO)
  • В Нахчыване прошли тактические армейские учения с боевыми стрельбами (ФOTO)(ВИДEO)
  • В Нахчыване прошли тактические армейские учения с боевыми стрельбами (ФOTO)(ВИДEO)
  • В Нахчыване прошли тактические армейские учения с боевыми стрельбами (ФOTO)(ВИДEO)
  • В Нахчыване прошли тактические армейские учения с боевыми стрельбами (ФOTO)(ВИДEO)
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