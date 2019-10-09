Азербайджан и США обсудили сотрудничество в области миграции

9 октября 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов принял делегацию во главе с заместителем директора миграционной и таможенной службы Департамента внутренней безопасности США Марленом Пинейро, которая находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД, на встрече также присутствовали посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и начальник управления консульства МИД Азербайджана, посол Фаиг Багиров.

Во время встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений между двумя странами в политической, гуманитарной и других сферах, обсуждены перспективы сотрудничества в сферах законной миграции и борьбы с незаконной.

Гусейнов проинформировал противную сторону об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Стороны также обсудили и другие вопрос, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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