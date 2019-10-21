В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)

21 октября 2019 17:29 (UTC+04:00)

В связи со 100-летним юбилеем органов дипломатической службы Азербайджана и 140-летием дипломатической службы Республики Болгария в парке, расположенном на улице Баку в городе София, была организована акция посадки деревьев, сообщает в понедельник Trend.

Акция посадки деревьев была организована посольством Азербайджана в Болгарии совместно с Министерством иностранных дел Болгарии и офисом мэра города София. В парке были посажены три платана. В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли, заместитель мэра Софии Йоана Христова, представитель МИД Болгарии, представители офиса мэра Студентского района, где расположена улица Баку, сотрудники посольства и др.

Выступившая на мероприятии Н.Гурбанова отметила, что текущий год стал знаменательным как для дипломатии Азербайджана, так и Болгарии, которые соответственно отмечают столетие и 140-летний юбилеи. Посол отметила, что дипломатия Азербайджана, обладающая 100-летней историей, за прошедший период достигла больших успехов, дипломатические представительства, функционирующие сегодня в зарубежных странах и международных организациях, достойно представляют Азербайджан. Коснувшись азербайджано-болгарских связей, дипломат отметила, что в настоящее время отношения между двумя странами развиваются по восходящей, существуют широкие перспективы для сотрудничества в различных областях.

Академик И.Габиббейли отметил, что платан является символом долголетия и с этой точки зрения пожелал долголетия отношениям между нашими странами и выразил уверенность в том, что наши связи будут продолжительными и долголетними. Он отметил, что интересы наших стран совпадают, политика осуществляемая как правительством Азербайджана, так и Болгарии, направлена на развитие и укрепление наших стран.

Заместитель мэра города София Й.Христова в лице посла Н.Гурбановой поздравила азербайджанских дипломатов по случаю знаменательного юбилея и пожелала новых успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

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  • В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
  • В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
  • В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
  • В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
  • В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
  • В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
  • В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
  • В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
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