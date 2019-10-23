Эльмар Мамедъяров: Оккупация Арменией территорий Азербайджана представляет угрозу для региональной безопасности

23 октября 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оккупация Арменией территорий Азербайджана представляет угрозу для региональной безопасности.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе встречи глав МИД стран-членов Движения неприсоединения в Баку сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Продолжающаяся оккупация Арменией территорий Азербайджана представляет угрозу региональной безопасности. С самого начала этого конфликта военные операции проводились на территории Азербайджана. Этот конфликт повлиял и на инфраструктуру, и на жизнь мирных жителей Азербайджана. Мы выражаем благодарность странам-членам Движения неприсоединения за поддержку территориальной целостности Азербайджана», - сказал он.

Отметим, что встреча глав МИД проходит в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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