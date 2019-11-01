Посольство Израиля возобновило работу в Азербайджане

1 ноября 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посольство Израиля возобновило свою работу в Азербайджане, сказали Trend в посольстве.

«Посольство Израиля в Баку, а также другие израильские дипмиссии по всему миру вернулись к работе в обычном режиме. Переговоры между сотрудниками министерства иностранных дел и министерством финансов Израиля будут продолжены», - сказали в посольстве.

Отметим, что 30 октября посольство Израиля в Баку временно приостанавил работу в связи с забастовкой из-за трудового спора.

«В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру в ущерб протоколу, который был в силе в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство», - сказали тогда в посольстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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