Азербайджан готов продолжать поддерживать нуждающихся в Сомали - Эльмар Мамедъяров (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан готов продолжать поддерживать нуждающихся в Сомали и в других странах региона.

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Сомали, сообщает в понедельник Trend.

По словам министра, необходимо удвоить усилия по поиску долгосрочных решений для беженцев и вынужденных переселенцев в Сомали. "Мы серьезно обеспокоены тем, что гуманитарная ситуация в Сомали продолжает ухудшаться. Изменение климата приводит к частым засухам в Сомали, заставляя людей покидать свои дома почти каждые два года. Азербайджан ответил на призывы соответствующих правительств и международных организаций оказать неотложную помощь, направленную на преодоление гуманитарного кризиса в регионе Африканского Рога, в том числе в Сомали - наиболее пострадавшей стране в регионе", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что Университет ADA выплачивает стипендию молодым сомалийским специалистам в сферах, важным для укрепления государственного строительства.

По его словам, продолжение поддержки Сомали со стороны мирового сообщества очень важна. «Все стороны должны обеспечить беспрепятственные гуманитарные поставки, и отказаться от действий, представляющих угрозу для безопасности местного населения и тем, кто ему помогает», - подытожил Мамедьяров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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