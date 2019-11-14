Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере соцобеспечения и труда между Азербайджаном и Литвой

14 ноября 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере социального обеспечения и труда между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством социального обеспечения и труда Литвы.

Согласно указу, утверждается Соглашение о сотрудничестве в сфере соцобеспечения и труда между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством социального обеспечения и труда Литвы, подписанное в Баку 3 октября 2019 года.

После вступления в силу Соглашения, означенного в указе, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечит выполнение его положений.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление правительству Литвы о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе деятелей культуры России
Политика 18:04
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение об осуществлении международных и внешних экономических связей между Азербайджаном и Свердловской областью
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (ФОТО)
Политика 17:51
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в миграционной сфере между Азербайджаном и Казахстаном
Политика 17:36
Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы Карачаево-Черкесской республики (ФОТО)
Политика 17:28
Президент Ильхам Алиев поздравил палестинского коллегу
Политика 17:27
Лента новостей
Депутаты Милли Меджлиса выступят в качестве наблюдателей парламентских выборов в Беларуси
Политика 18:05
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе деятелей культуры России
Политика 18:04
Ариэль Коэн: Для развития проекта Транскаспийского трубопровода Туркменистан должен работать с Азербайджаном
Энергетика 18:04
Минэнерго США пересмотрело прогнозы по добыче нефти в Казахстане
Энергетика 18:03
"Мусаватисты" и "Реалисты" обменялись оскорблениями по поводу "эмигрантского бизнеса"
Политика 18:01
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение об осуществлении международных и внешних экономических связей между Азербайджаном и Свердловской областью
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (ФОТО)
Политика 17:51
Германия активно развивает бизнес с Узбекистаном
Бизнес 17:48
В Астаринском районе задержаны браконьеры
Общество 17:43