Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере соцобеспечения и труда между Азербайджаном и Литвой

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере социального обеспечения и труда между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством социального обеспечения и труда Литвы.

Согласно указу, утверждается Соглашение о сотрудничестве в сфере соцобеспечения и труда между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством социального обеспечения и труда Литвы, подписанное в Баку 3 октября 2019 года.

После вступления в силу Соглашения, означенного в указе, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечит выполнение его положений.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление правительству Литвы о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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