Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)

22 ноября 2019 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель Азербайджанского молодежного объединения России Лейла Алиева в рамках визита в Российскую Федерацию провела двусторонние встречи с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым и организацией «Молодая гвардия» партии «Единая Россия».

Как сообщает Trend, основной темой встречи были вопросы сотрудничества между структурами и развития взаимовыгодных связей, более близкого и активного участия проживающей в России азербайджанской молодежи в общественной, политической, культурной жизни этой страны, обеспечения их интеграции в российское общество.

На встречах обсуждались также вопросы поощрения инновационных идей и инициатив талантливой и социально активной молодежи, деятельности молодых предпринимателей, в том числе поддержки предложенных ими стартап-проектов, а также сотрудничества в области обеспечения совместного участия в форумах, выставках и других массовых мероприятиях. Было предложено осуществление совместных мероприятий в области патриотичного воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни и повышения их интеллектуального потенциала.

Коснувшись темы занятости молодежи, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о мероприятиях, которые могут быть осуществлены для улучшения трудоустройства азербайджанской молодежи в России.

Успехи, достигнутые в области государственной молодежной политики, проводимой в Азербайджане и в России, обмен опытом, развитие взаимодействия также находились среди обсуждаемых тем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
Новости по теме
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
Политика 19 ноября 22:47
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международном гала-представлении «Непобедимые» по случаю 30-летия Международного Паралимпийского комитета (ФОТО)
Политика 13 ноября 20:15
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Политика 12 ноября 20:29
В рамках проекта «Наш двор» в Низаминском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор (ФОТО)
Общество 6 ноября 14:33
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
Политика 1 ноября 17:35
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии памятника великому азербайджанскому поэту Имадеддину Насими в Москве (ФОТО)
Политика 31 октября 10:44
Лента новостей
В Минюсте США назвали причину смерти финансиста Эпштейна
США 22:34
Абрамович отказался от идеи продажи футбольного клуба "Челси"
В мире 22:17
Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
Политика 21:46
Нетаньяху готов принять решение суда в расследовании дела против себя
Израиль 21:32
Берлускони попал в больницу
Европа 21:18
Кадровый корпус власти НФА — страница позора национальной государственности — эксперт
Политика 21:01
В выходные в Азербайджане будет до 10 градусов мороза
Общество 21:01
Грузинская финансовая группа пополнила свою долю в грузинском Liberty Bank
Финансы 19:40
В Азербайджане подготовлена карта территорий, где посадят 650 тыс. деревьев
Общество 19:28