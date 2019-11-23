Владимир Путин вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой Орден Дружбы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 22 ноября, находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Президент Владимир Путин сказал: Позвольте мне перейти к той приятной торжественной части, о которой я уже упомянул, и Вы сами об этом сказали. Я хотел бы сказать только в начале вот что. Конечно, это государственная награда, это - орден Дружбы, это такая, с одной стороны, вроде бы формальная часть, формальная вещь, но с другой стороны, я хочу обратить Ваше внимание на то, что это сознательное решение. Не просто потому, что Вы к нам приехали, Вы являетесь одним из высших должностных лиц в Азербайджане. Нет. Это связано с Вашей работой, с Вашей деятельностью, с поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся. И мы это очень высоко ценим. Само название ордена отражает то, что Вы делаете в отношении развития контактов между Азербайджаном и Российской Федерацией. Это так и звучит - орден Дружбы. Спасибо Вам большое за Вашу работу и за эту дружбу.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Благодарю Вас.

Затем был зачитан Указ Президента Российской Федерации о награждении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой орденом Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы Мехрибан Алиевой.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Уважаемый Владимир Владимирович, я еще раз хочу выразить Вам глубокую благодарность за этот орден. В своем поздравительном письме Вы назвали меня настоящим другом России. Я должна сказать, что для меня большая честь услышать такую оценку от Президента Российской Федерации. Я очень рада, что в деле укрепления нашего стратегического партнерства есть и мой скромный вклад. Спасибо Вам огромное.

Президент Владимир Путин: Благодарю.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Спасибо.

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