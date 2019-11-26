Внесены изменения в список по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах страны

26 ноября 2019 02:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесение изменений в список по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах страны.

Согласно распоряжению, будет увеличено число многоквартирных зданий в городах и районах страны подлежащих к принятию мер по укреплению в них материально-технической базы лифтового хозяйства.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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