Внесены изменения в список по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах страны

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесение изменений в список по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах страны.

Согласно распоряжению, будет увеличено число многоквартирных зданий в городах и районах страны подлежащих к принятию мер по укреплению в них материально-технической базы лифтового хозяйства.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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