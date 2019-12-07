Туркменистан нацелен на укрепление добрососедского диалога с Азербайджаном - президент

7 декабря 2019 12:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Одним из важнейших векторов внешней политики Туркменистана является укрепление традиционно добрососедского диалога с Азербайджаном, сообщает Trend в субботу со ссылкой на президента Гурбангулы Бердымухамедова, которого цитирует госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Об этом было сказано в ходе расширенного заседания Кабинета министров страны.

Отметим, что Туркменистан и Азербайджан, соседствующие на Каспии, заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Так, углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, откуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера выгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

Географическое положение двух государств также создаёт благоприятные предпосылки для реализации проектов по формированию трансконтинентальных коммуникационных коридоров, связывающих Европу и Азию, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов.

Напомним, что в сентябре в ходе заседания межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде, стороны рассмотрели возможности увеличения товарооборота и создания совместных предприятий различного профиля. Речь также велась об обмене торговыми домами и создании туркмено-азербайджанского делового совета.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Насладитесь наследием Насими вместе с Azercell (ФОТО)
Общество 13:13
Грузия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства
Бизнес 13:09
В Азербайджане начнется совместное с РФ производство сельхозтехники
Бизнес 12:40
Генконсульство Туркменистана откроется в Казани
Туркменистан 11:44
В Туркменистане утверждена программа развития внешнеэкономической деятельности до 2026 г.
Туркменистан 11:39
Назначен представитель Туркменистана при Международном бюро выставок
Туркменистан 10:52
Лента новостей
В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
Экономика 13:42
Завтра вечером в Баку возможен дождь
Общество 13:34
"Звезды" получат более 100 отелей Азербайджана
Туризм 13:32
Казахстанская компания ознакомилась с ипотечным кредитованием в Азербайджане
Финансы 13:26
Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
Общество 13:22
Насладитесь наследием Насими вместе с Azercell (ФОТО)
Общество 13:13
Грузия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства
Бизнес 13:09
В Казахстане построят завод по переработке лекарственных трав
Бизнес 12:57
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит подшипники для электродвигателей
Тендеры 12:51