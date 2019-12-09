ПНФЦА будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

9 декабря 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошло очередное заседание правления Партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу партии.

На заседании обсуждался вопрос участия партии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 9 февраля 2020 года.

По итогам обсуждений было принято решение об участии ПНФЦА во внеочередных выборах в Милли Меджлис.

ПНФЦА выдвинет кандидатов по 30 избирательным округам.

В ближайшие дни партия распространит подробную информацию о кандидатах в депутаты по соответствующим округам.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названы сроки представления документов для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Политика 7 декабря 15:00
При ЦИК Азербайджана созданы экспертная и рабочая группы в связи с внеочередными парламентскими выборами
Политика 7 декабря 14:43
Партия "Мусават" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Политика 7 декабря 14:39
ЦИК Азербайджана утвердил Календарный план внеочередных парламентских выборов
Политика 7 декабря 14:25
Началось заседание ЦИК в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане
Политика 7 декабря 14:01
Мазахир Панахов: Граждане, желающие быть избранными в парламент, могут обращаться в ЦИК
Политика 7 декабря 12:20
Лента новостей
Требования Анкары к НАТО связаны с интересами Турции
Турция 13:02
Расходы азербайджанских туристов в Грузии выросли
Финансы 13:00
Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с погодными условиями
Общество 12:57
Бизнес Казахстана сэкономит почти $1 млрд за счет освобождения от налогов
Бизнес 12:56
Когда сила духа творит чудеса. Это азербайджанский Стиви Уандер (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:53
Больше всего осадков выпало в бакинском поселке Забрат
Общество 12:40
Часть территории Азербайджана расположена в зоне высокой сейсмической активности
Общество 12:38
Фонд Nargis проводит традиционную благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
Социум 12:34
В ноябре Турция экспортировала фрукты и овощи на сумму свыше $330 млн
Турция 12:26