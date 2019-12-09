ПНФЦА будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошло очередное заседание правления Партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу партии.

На заседании обсуждался вопрос участия партии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 9 февраля 2020 года.

По итогам обсуждений было принято решение об участии ПНФЦА во внеочередных выборах в Милли Меджлис.

ПНФЦА выдвинет кандидатов по 30 избирательным округам.

В ближайшие дни партия распространит подробную информацию о кандидатах в депутаты по соответствующим округам.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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