Президент Ильхам Алиев: Все предпринятые в последние годы шаги по развитию хлопководства дают эффект

БАКУ/Trend/ - Все предпринятые в последние годы шаги по развитию хлопководства дают эффект.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

"Сегодня мы подведем итоги работы, проделанной в области хлопководства. Сбор хлопка, можно сказать, завершился. В нынешнем году достигнут рекордный показатель, собрано 294 тысячи тонн хлопка, урожайность с каждого гектара составила в среднем 29,4 центнера. Это действительно очень высокий показатель, свидетельствующий о том, что все предпринятые в последние годы шаги по развитию хлопководства дают эффект. Это еще раз показывает, что хлопководство не может развиваться без государственной поддержки. Мы, можно сказать, возродили хлопководство в Азербайджане, превратили его в очень доходную отрасль, решили проблемы занятости в хлопководческих районах. Таким образом, мы добились решения всех стоявших перед нами задач, выполнили их", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в то же время сегодня будет проведено обмен мнениями о работе, которая должна быть выполнена в предстоящие годы, прозвучат предложения для того, чтобы хлопководство успешно развивалось и впредь.

"Хлопководство является для нас традиционной отраслью сельского хозяйства, на территории Азербайджана крестьяне с древних времен занимались хлопководством. Статистика же фиксирует развитие, происходящее в хлопководстве с 1913 года. В 1913 году хлопок в Азербайджане был засеян на площади 100 тысяч гектаров, а урожайность составляла всего 6 центнеров с гектара. В последующие годы производство хлопка возросло. Но самый стремительный рост связан с именем великого лидера Гейдара Алиева. Именно благодаря его деятельности успешно развивались не только хлопководство, но и все остальные отрасли сельского хозяйства. Если обратимся к статистике, то увидим, что при нем коконоводство, виноградарство, хлопководство, плодоводство, овощеводство достигли пиковой отметки. Таким образом, люди, проживавшие в селах, улучшили свое материальное положение, построили дома, приобрели машины, бытовую технику. Словом, деятельность Гейдара Алиева в период руководства Азербайджаном в 1969-1982 годах вывела Азербайджан с самых отстающих на самые передовые позиции среди союзных республик. Еще более важный вопрос заключается в том, что значительно улучшилось благосостояние населения Азербайджана", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев ответил, что в 1969 году, когда Гейдар Алиев был избран первым секретарем, хлопок в Азербайджане был засеян на площади 200 тысяч гектаров и собрано около 300 тысяч тонн урожая, то есть, урожайность в среднем составляла 15 центнеров.

"А в начале 1980-х годов и урожайность возросла, приблизившись к 30 центнерам, а несколько лет была даже выше 30 центнеров, и заготовка хлопка стабильно находилась на уровне примерно 800 тысяч тонн. В 1981 году этот показатель повысился до 1 миллиона тонн. После того, как Гейдар Алиев уехал в Москву, ситуация в сельском хозяйстве, в том числе в хлопководстве, как и во всех сферах, пошла на спад, виноградарство, можно сказать, полностью было уничтожено", - сказал глава государства.

По его словам, это произошло в результате преступления и советского руководства, и тогдашнего азербайджанского руководства.

"Потому что виноградарство в Азербайджане имело большие традиции. При Гейдаре Алиеве производство достигло 2 миллионов тонн. То есть, Азербайджан был самым большим производителем винограда на советском пространстве. Следующие после нас республики не могли производить даже 1 миллиона тонн. У нас же производство составляло 2 миллиона тонн. Не трудно представить, какую пользу это приносило как республике, так и крестьянам. Виноградарству был нанесен большой урон, в то время наши виноградные плантации разрушались. То есть, проводилась предательская и преступная политика, в результате которой сельское хозяйство Азербайджана, можно сказать, уничтожалось. К сожалению, это делали лица, находившиеся в то время в руководстве Азербайджана", - сказал глава государства.

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