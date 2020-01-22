Али Ахмедов: Правительство Азербайджана заинтересовано в партнерстве и сотрудничестве с ЕС (версия 2)

22 января 2020 12:24 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что заинтересовано в партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

Об этом вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи «Поддержка ЕС Государственному комитету статистики Азербайджана для достижения европейских стандартов», сообщает в среду Trend.

"Мы привержены этому принципу", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что работа над соглашением о сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС продолжается, выразив уверенность в том, что она завершится в ближайшее время.

После подписания этого соглашения между сторонами будет осуществляться более широкое сотрудничество, сказал Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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