Васиф Талыбов утвердил Государственную программу по развитию спорта в Нахчыванской АР
БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал распоряжение "Об утверждении Государственной программы по развитию спорта в Нахчыванской автономной республики на 2020-2025 годы".
Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, министерству спорта и молодежи Нахчыванской АР поручено скоординировать и раз в год информировать председателя Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики о реализации мер, предусмотренных в Государственной программе, упомянутой в части первой настоящего распоряжения.
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