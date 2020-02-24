ЦИК Азербайджана отменил результаты на одном из избирательных участков

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение по 63-му Сабирабадскому первому округу в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля, сообщает в понедельник Trend.

Депутат в кандидаты от этого округа Гияс Садыхов обратился в ЦИК, сказав, что в этом округе были правонарушения в ходе голосования.

Член ЦИК Габиль Оруджев сказал, что обращение было рассмотрено комиссией, и имеются правовые основания для аннулирования результатов голосования только на 28-м избирательном участке. Оруджев предложил отменить результаты выборов на этом участке. По итогам голосования предложение было принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )