ЦИК Азербайджана отменил результаты на одном из избирательных участков

Политика 24 февраля 2020 18:37 (UTC+04:00)
ЦИК Азербайджана отменил результаты на одном из избирательных участков

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение по 63-му Сабирабадскому первому округу в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля, сообщает в понедельник Trend.

Депутат в кандидаты от этого округа Гияс Садыхов обратился в ЦИК, сказав, что в этом округе были правонарушения в ходе голосования.

Член ЦИК Габиль Оруджев сказал, что обращение было рассмотрено комиссией, и имеются правовые основания для аннулирования результатов голосования только на 28-м избирательном участке. Оруджев предложил отменить результаты выборов на этом участке. По итогам голосования предложение было принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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