Eurasia Review: Ходжалинский геноцид - ужаснейшее преступление против человечества

Политика 26 февраля 2020 12:28 (UTC+04:00)
Eurasia Review: Ходжалинский геноцид - ужаснейшее преступление против человечества

БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид является ужаснейшим преступлением против человечества.

Об этом в статье на портале Eurasia Review написал индонезийский журналист, автор книги «Азербайджан глазами Индонезии» (Azerbaijan Seen from Indonesia) Верамала Анджая, сообщает в среду Trend.

По словам Анджая, многие не знают, что произошло в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

«Вооруженные армянские солдаты напали на город Ходжалы ранним утром 26 февраля, убивая безоружных жителей города. Это было ужаснейшее преступление против человечества. Акт жестокости армянских солдат против безоружных мирных жителей стал черной страницей в истории человечества. Это был акт геноцида и этнических чисток в Ходжалы», - написал автор.

Анджая добавил, что целью нападения было захватить Ходжалы и изгнать азербайджанцев из города.

«Это было частью детально спланированной стратегии Армении по насильственному присоединению (аннексии) Нагорного Карабаха - международно признанного региона Азербайджана», - говорится в статье.

Автор пишет, что международные СМИ широко освещали информацию о зверствах армян против азербайджанцев в ходе конфликта, Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций с требованием немедленного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и мирного урегулирования конфликта, парламенты ряда стран признали события в Ходжалы в качестве геноцида азербайджанского народа, законодательные органы 22 штатов США выступили с аналогичными заявлениями.

Будучи страной с крупнейшим в мире мусульманским населением, Индонезия также осудила агрессию Армении против Азербайджана, говорится в статье.

«Игнорируя международное осуждение, Армения не вывела свои войска с азербайджанских территорий. Никто из виновников Ходжалинского геноцида не был привлечен к ответственности», - пишет Анджая.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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