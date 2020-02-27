Глава Ирака Бархам Салех поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Политика 27 февраля 2020 16:56 (UTC+04:00)
Глава Ирака Бархам Салех поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Глава Ирака Бархам Салех направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От своего имени и от имени народа Ирака поздравляю Ваше превосходительство и дружественный народ Азербайджана с победой руководимой Вами партии на состоявшихся недавно внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, Вашей дружественной стране – прогресса и благосостояния, дальнейшего развития связей между нашими народами и государствами путем совместного сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.

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