Глава Ирака Бархам Салех поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Глава Ирака Бархам Салех направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От своего имени и от имени народа Ирака поздравляю Ваше превосходительство и дружественный народ Азербайджана с победой руководимой Вами партии на состоявшихся недавно внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, Вашей дружественной стране – прогресса и благосостояния, дальнейшего развития связей между нашими народами и государствами путем совместного сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.