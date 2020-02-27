Глава Ирака Бархам Салех поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
БАКУ/Trend/ - Глава Ирака Бархам Салех направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент.
От своего имени и от имени народа Ирака поздравляю Ваше превосходительство и дружественный народ Азербайджана с победой руководимой Вами партии на состоявшихся недавно внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, Вашей дружественной стране – прогресса и благосостояния, дальнейшего развития связей между нашими народами и государствами путем совместного сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.
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