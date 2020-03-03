Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО) (версия 2)

Политика 3 марта 2020 19:58 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:51)

БАКУ/Trend/ - Третьего марта введен в эксплуатацию комплекс водоочистных установок "Шамкирчай".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия комплекса.

Председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал Президента Ильхама Алиева о комплексе.

Глава государства ввел комплекс в действие.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом комплекса.

В заключение была сделана фотография на память.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных установок "Шамкирчай" (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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