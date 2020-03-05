В Азербайджане реализуется планомерная политика формирования кибербезопасности страны - эксперт

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане реализуется планомерная политика формирования кибербезопасности страны.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин.

Эксперт напомнил, что в Азербайджане разработана государственная стратегия по кибербезопасности, проводятся международные форумы специалистов, ведутся научные разработки: «Сегодня интернет становится особой сферой жизни общества, инструментом влияния. Через социальные сети и мессенджеры уже инспирируются революции. Через интернет собираются персональные данные. Он же может выступать фактором психологического воздействия и управления массами. Поэтому, говоря о кибербезопасности, не стоит ограничиваться лишь военными секретами, а следует понимать, что атаки, совершаемые через Интернет, способны выступать фактором политической манипуляции».

По его словам, Российская Федерация уже давно пришла к пониманию критической важности данной сферы: «К сожалению, Россию обвиняют в так называемом «вмешательстве» в выборы президента США. Однако, тем самым, в Вашингтоне косвенно признают лидерство нашей страны в сфере информационно-коммуникационных технологий. Думаю, что и другие страны постсоветского пространства, в том числе наш стратегический союзник Азербайджан, могут включиться в формирование единой системы кибербезопасности. Угрозы общие, значит, и противостоять им нужно сообща».

Бредихин отметил, что Азербайджан обладает уникальной исторической судьбой, экономическими связями и геополитическим положением: «Поэтому политика АР носит многовекторный характер. Но не нужно забывать и о его исторической связи с судьбой России. Когда я был на правительственном форуме в Баку, то меня впечатлил высочайший уровень владения русским языком Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Я в Азербайджане увидел понимание тесной взаимосвязанности наших культурных и экономических систем. Возможно, что когда-нибудь Азербайджан захочет стать членом ОДКБ и ЕАЭС».

Эксперт считает, что Южный Кавказ весьма сложный и взаимосвязанный регион: «В годы советской власти напряжённость в регионе сглаживалась, сейчас же ситуация изменилась и чтобы обезопасить будущее своей страны, наряду с другими методами, необходимо повышать уровень национальной кибербезопасности».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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