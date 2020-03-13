Азербайджан и Туркменистан играют ключевую роль в крупных проектах - политолог

БАКУ/Trend/ - Визит президента Туркменистана в Азербайджан красноречиво показал, что двусторонние связи находятся на высоком уровне и демонстрируют стабильность на фоне противоречивых процессов в регионе.

Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, устойчивость, прогнозируемость и стабильность двусторонних отношений во многом позитивно влияют на региональную динамику: «Характеризуя двусторонние отношения, необходимо отметить, что в последние годы наблюдается высокая динамика взаимных визитов президентов наших стран. Визиты, как государственные, так и рабочие проходят на самом высоком уровне, в том числе многочисленные визиты представителей различных ведомств, отвечающих за двустороннее сотрудничество. Помимо этого, в сентябре прошлого года состоялось 5-е заседание двусторонней Межправительственной комиссии, где были рассмотрены важные вопросы. К слову, в этом году планируется 6-е заседание. В ходе этих визитов отмечалась необходимость развития двусторонних отношений, поскольку они создают базу для решения очень многих региональных вопросов. В регионе реализуется целый ряд крупных транспортно-коммуникационных проектов, и в этих проектах Азербайджан и Туркменистан играют ключевую роль, поскольку являются основными коммуникаторами в рамках их реализации. К примеру, Лазуритовый коридор - проект, связывающий Каспийский и Черноморским регионы, и другие».

Политолог отметил, что строительство и модернизация портового хозяйства Азербайджана и Туркменистана способствуют развитию транспортного сообщения между двумя странами: «В 2018 году был торжественно открыт Бакинский международный порт в Аляте. В том же году, после длительной реконструкции, состоялось открытие порта Туркменбаши. Объем этих портов позволяет странам активно участвовать в трансрегиональных грузоперевозках. Если задействовать эту портовую инфраструктуру, общий объем грузоперевозок может превысить 10 миллионов тонн в год. Это очень большая цифра. Кроме того, надо сказать, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом двусторонний товарооборот увеличился на 40 процентов, в этом году также присутствует позитивная динамика».

Эксперт подчеркнул, что стороны говорят о необходимости диверсификации двустороннего сотрудничества, так как в товарообороте двух стран преобладают энергоресурсы: «Азербайджан и Туркменистан нацелены на увеличение экспортного потенциала. В Туркменистане в последние годы производится значительный объем нефтепродуктов, продуктов химической промышленности, был сдан в эксплуатацию огромный завод по производству калийных удобрений. Это является важной составляющей частью экспортной отрасли Туркменистана. И эти продукты будут доставляться на рынки ближайших стран через Азербайджан. В свою очередь, в Азербайджане наблюдается рост сельхозпродукции, продуктов переработки, которые также могут быть востребованы не только на рынке Туркменистана, но и на рынках других стран, и здесь есть серьезный потенциал для сотрудничества».

Ильгар Велизаде напомнил, что в ходе этих переговоров очень важное место было отведено развитию сотрудничества в сфере ИКТ, в частности, прокладке по дну Каспия оптико-волоконного кабеля из Азербайджана в Туркменистана: «Это, безусловно, послужит целям диверсификации двусторонних отношений, и переходу их на качественно новый уровень. Все эти проекты, в том числе прокладка оптико-волоконного кабеля и целый ряд транспортных проектов затрагивают интересы не только Туркменистана и Азербайджана, но и интересы других стран региона. И в этом смысле двустороннее сотрудничество представляет собой базу для расширения диалога в рамках нашего региона».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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