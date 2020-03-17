Хикмет Бабаоглу: В связи с угрозой коронавируса на каждого члена общества ложится определенная ответственность
БАКУ /Trend/ - В связи с предотвращением угрозы коронавируса на каждого члена общества ложится определенная гражданская ответственность.
Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.
Он отметил, что за короткий промежуток времени коронавирусная инфекция стала угрозой здоровью и жизни людей в самых разных регионах мира.
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Хикмет Бабаоглу: В связи с угрозой коронавируса на каждого члена общества ложится определенная ответственность
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