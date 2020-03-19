Азербайджан присоединяется к еще одному международному соглашению (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан присоединяется к еще одному международному соглашению.

Как сообщает в четверг Trend, связанный с этим законопроект "О присоединении к Межправительственному соглашению о сухих портах" представлен в Милли Меджлис (парламент).

Законопроект обсужден на заседаниях парламентских комитетов и рекомендован к принятию на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что Соглашение было подписано на заседании Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в городе Бангкок 7 ноября 2013 года. Документом предусматривается развитие сухих портов в рамках национальных программ, законов и правил. Здесь отражены такие вопросы как подписание, ратификация, утверждение, присоединение, вступление в силу документа.

В документе также отражены пункты, предусматривающие создание рабочих групп по сухим портам, поправки в рамках выполнения Соглашения, процедуры внесения изменений и поправок в основное содержание документа, выход из соглашения и другие вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)