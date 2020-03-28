Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ/Trend - 28 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы проинформировал главу государства о созданных здесь условиях.

Было отмечено, что временно с завтрашнего дня в этом учреждении будут проходить лечение больные, заразившиеся коронавирусом с тяжелыми симптомами. Оборудование, установленное в этом медицинском учреждении, позволяет с точностью и на высоком уровне проводить как лечение, так и обследования. Вся проделанная работа преследует одну цель: обеспечить граждан Азербайджана всесторонним медицинским обслуживанием. Медицинское учреждение рассчитано на 575 коек. Здесь будут функционировать отделения хирургии, терапии, скорой медицинской помощи, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, гемодиализа, поликлиническое отделение и пр. В больнице будут работать более 1500 врачей и членов медицинского персонала.

После ознакомления с условиями, созданными в медицинском учреждении "Ени клиника", Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом больницы.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

Сегодня начинает функционировать новая больница - одна из крупнейших в нашей стране. Это очень знаменательное событие. Больница отвечает всем современным стандартам. Очень красив внешний вид здания, в архитектурном плане оно придает дополнительную красоту облику нашего города. Самое главное в том, что в больнице применяются самые современные стандарты, закуплено новейшее оборудование, вся работа, связанная с оснащением, выполнена на высочайшем уровне. Считаю, что сегодня эта больница является ведущей в Азербайджане с точки зрения оснащения, оборудования и услуг, которые здесь будут оказываться.

Как вам известно, эта больница построена по моей инициативе. Помню, когда принималось данное решение, некоторые считали, что в этом нет необходимости. Потому что в последние годы в нашей стране построено много больниц, и считалось, что в строительстве новой крупной больницы нет нужды. Однако жизнь показала, что это было очень правильное и своевременное решение, так как с завтрашнего дня здесь будут проходить лечение больные, зараженные коронавирусом. До окончания пандемии в этой больнице будут проходить лечение только больные, зараженные коронавирусом. Поэтому ввод в действие этой больницы, конечно же, создаст нам дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом.

Должен также отметить, что открытие больницы было запланировано на конец лета – начало осени. Однако из-за пандемии работы были ускорены, выделены дополнительные средства, мобилизованы силы, и мы обеспечиваем начало поэтапного функционирования больницы. Больница предусмотрена на 575 коек. Однако на первом этапе в распоряжение больных будут предоставлено 100, а затем – 300 коек. Общая площадь больницы составляет около 100 тысяч квадратных метров. Здесь имеется 70 реанимационных мест. Это составляет важную часть обслуживания больных, зараженных коронавирусом. Имеется 21 операционная. В настоящее время необходимости в этих операционных нет. Однако по окончании пандемии больница продолжит работу по своему профилю.

Считаю, что размещение здесь больных коронавирусом – самое правильное решение, так как в настоящее время эти люди являются наиболее чувствительной группой, и их лечение, оказание им необходимых медицинских услуг – важнейший вопрос. Вам, врачам, хорошо известно, что в настоящее время даже самые развитые страны испытывают большие проблемы в борьбе с этим заболеванием, в этих странах ежедневно умирают около тысячи человек. Если столь крупные проблемы, связанные с этим заболеванием, имеются в странах с высокоразвитой медициной, то нетрудно представить, какие большие проблемы могут возникнуть у нас. Поэтому для оказания больным, зараженным коронавирусом, самого высокого обслуживания моим решением в их распоряжение передается современнейшая, лучшая больница нашей страны, и вы, врачи, будете здесь оказывать им услуги.

В целом, в последние годы проделана большая работа в области совершенствования системы здравоохранения в нашей стране. С 2004 года по настоящее время построено или капитально отремонтировано более 750 медицинских учреждений. Я лично участвовал в открытии многих из них. Сегодня в Азербайджане нет города, где бы не было современного медицинского центра, больницы. В трех-четырех городах продолжается строительство центральных районных больниц и в ближайшее время ожидается их открытие. Только в этом году с моим участием состоялось открытие центральных районных больниц в Газахе, Геранбое и Шамкире. Представьте себе, если бы мы не уделяли внимания данной сфере, то сегодня наше положение не могло обеспечить наших потребностей. Помню, в 2004 году, когда я только приступил к деятельности как президент, в Лянкяране в результате обвала жилого здания погибло несколько человек, многие пострадали. Я немедленно выехал в Лянкяран, навестил больных и пришел в ужас от увиденной там картины, так как здание, именуемое больницей, совершенно невозможно было назвать больницей. То есть, разрушенное здание, сгнившее оборудование. В палатах не было никакого оборудования, только обычные кровати. Я спросил, что это? Сказали, что это наша центральная районная больница. Я спросил, а где тяжелобольные? Ответили, что в реанимации. Я сказал, проведите меня в реанимацию, хочу навестить их. И что это была за реанимация? Мы поднялись этажом выше, те же комнаты, те же стены, те же деревянные кровати и никакого оборудования. Я спросил, это и есть реанимация? Сказали, да. В таком вот состоянии находилась наша система здравоохранения в 2004 году. По моему указанию в городе Лянкяран немедленно началось строительство первого лечебно-диагностического центра. После этого в наших регионах было построено около 20 лечебно-диагностических центров. Что касается строительства центральных районных больниц, то, как я уже сказал, возможно, в двух городах эти больницы пока находятся не на должном уровне, однако планируется построить и их.

Сегодня мы разместили зараженных коронавирусом в нескольких больницах, в том числе в Баку и регионах. Не будь у нас данной инфраструктуры, как бы мы могли бороться с этим заболеванием?! В то же время должен отметить, что в последние годы значительно вырос профессионализм врачей. Сейчас трудно представить, что 10-15 лет назад в Азербайджане невозможно было проводить сложные операции. Сегодня наши врачи проводят сложнейшие операции, возвращают людей к жизни, уже много лет проводятся операции на открытом сердце, по трансплантации органов. То есть, несколько лет назад все это невозможно было даже представить. Поэтому была проведена большая работа и в области обучения врачей, повышения их профессионализма. Наши студенты были командированы в зарубежные высшие медицинские учебные заведения, а также прошли обучение на курсах. Поэтому сегодня наша инфраструктура здравоохранения должна соответствовать профессионализму и знаниям врачей. Пока еще в этой области многое предстоит сделать. Конечно, вам хорошо известно, что мировая медицинская наука стремительно развивается. Сегодня лечатся такие заболевания, которые в прежние годы не поддавались лечению. Поэтому азербайджанские врачи, особенно молодое поколение, среднее поколение врачей, должны постоянно работать над собой, чтобы у нас применялись имеющиеся и появляющиеся во всем мире новые технологии, новые правила, новые методы лечения. Считаю, что в этой области нужно провести дополнительную работу.

Конечно, считаю что в результате полного введения в Азербайджане обязательного медицинского страхования мы добьемся очень серьезного перелома в системе здравоохранения. Как вам известно, в трех городах реализованы пилотные проекты. Мне сообщили, что жители этих городов очень довольны деятельностью Агентства по обязательному медицинскому страхованию, довольны и врачи, больные проходят необходимое лечение. Поэтому начиная с этого года планировался полный переход на обязательное медицинское страхование по стране. Однако из-за коронавируса осуществление данной программы может быть несколько отложено, потому что мы должны предпринимать свои шаги сообразно ситуации. В том числе считаю, что в результате принятия превентивных мер в борьбе с коронавирусом мы сохраняем ситуацию под контролем. Хотя, еще раз хочу сказать, в самых развитых странах положение вышло из-под контроля. Смерть тысяч людей и широкое распространение болезни в мире являются большим испытанием, большим вызовом для всех стран. Мы должны работать так, принимать такие меры, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. С этой целью по моему указанию был создан оперативный штаб. Он работает круглосуточно. Считаю, что в результате деятельности штаба нам удалось предпринять очень важные шаги.

Мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Считаю, что мы были одной из первых стран, наладивших контакт с этой организацией и пригласивших ее специалистов в нашу страну. Они ознакомились с ситуацией и высоко оценили проделанную у нас работу. В то же время мы как ответственный и очень уважаемый член международного сообщества пожертвовали Всемирной организации здравоохранения 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Это – наш ценный вклад в общее дело, решение проблемы, с которой столкнулся мир. Конечно, вся проводимая в нашей стране работа, принятые решения преследуют одну цель: выйти из этого тяжелого испытания с наименьшими потерями и максимально защитить наших граждан. Поэтому считаю, что решения, принятые 14 марта и после, введение карантинного режима, принятие с завтрашнего дня новых ограничительных мер и вступление их в силу, – это шаги, предпринятые в соответствии с ситуацией. Потому что мы были одной из первых стран, закрывших вузы, школы, детские сады, сухопутные границы, резко сокративших количество авиарейсов. В настоящее время авиарейсы осуществляются только в двух направления, да и то раз в неделю. Эти авиарейсы осуществляются лишь в режиме доставки граждан Азербайджана в нашу страну. Должен также сообщить, что до сегодняшнего дня в нашу страну из других государств эвакуировано более 10 тысяч граждан Азербайджана. В настоящее время каждый человек, прибывший в Азербайджан, помещается на карантин. Считаю, что образцовый характер носит и проделанная нами работа, связанная с карантином. Потому что люди, находящиеся на карантине, содержатся в четырех- и пятизвездочных отелях. В том числе более тысячи человек размещены в Деревне атлетов.

Пользуясь случаем, хочу выразить бизнесменам признательность за безвозмездную передачу этих отелей для нашего общего дела. Среди них - крупнейший в нашей стране Bulvar Hotel, который полностью предоставил свои возможности для ведения борьбы с этим заболеванием. Отели "Кавказ", Pullman, отели, расположенные в регионах, в том числе Лянкяране, Лерике, других наших городах, в Набрани – то есть, все наши основные четырех- и пятизвездочные отели, зоны отдыха переданы в распоряжение людей, содержащихся на карантине. Кроме того, к этому делу были привлечены зоны отдыха некоторых наших государственных структур. То есть, еще раз хочу сказать, обеспечено удобство людей, находящихся на карантине, государство взяло на себя все расходы. Так и должно быть. Наше государство всегда находится рядом с гражданами, и в эти тяжелые дни мы еще раз продемонстрировали это.

Передача лучшей больницы страны в распоряжение больных коронавирусом – что может быть больше. Поэтому все принятые ранее решения соответствовали ситуации, в том числе ограничение графика работы объектов общественного питания. Потому что мы понимаем, что люди уже привыкли к этому, некоторые из них уже не готовят еду дома, а питаются в объектах общественного питания. Мы понимали, что закрыть эти объекты с самого начала нельзя. Мы сделали это постепенно, ограничили режим их работы. Но сейчас мы видим, что эти объекты, к сожалению, играют большую роль в распространении коронавируса. Поэтому с завтрашнего дня эти объекты прекращают свою деятельность. Мы объявили об этом вчера вечером, чтобы владельцы данных объектов имели определенное время, уладили дела и подготовились к прекращению работы своих объектов. В том числе целый день был предоставлен и владельцам торговых объектов, чтобы они уладили свои дела. Поэтому, принимая то или иное решение, мы думаем и о больных, и о предпринимателях, и о работающих людях, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.

Конечно, коронавирус является большим ударом и по экономике страны. В январе-феврале наша экономика развивалась очень высокими темпами. Достаточно сказать, что экономический рост в ненефтяном секторе составляет 6,7 процента. Это – один из самых высоких показателей в мировом масштабе. А промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 21,7 процента. Считаю, что это - рекордный показатель. Инфляция составляет 2,8 процента, а доходы населения увеличились на 9 процентов. То есть, этот рост значительно превышает инфляцию. Существенно увеличилась и средняя заработная плата. Число приезжающих в Азербайджан туристов выросло в январе-феврале на 18 процентов. Следует также учитывать, что в последние 5 лет число туристов последовательно возрастало. То есть, сегодня для всего этого словно наступила пауза. Конечно, в нынешних условиях все страны сталкиваются с большими экономическими трудностями. Главы государств, правительств развитых стран уже открыто заявляют, что это заболевание приведет к очень серьезному кризису. В то же время ведущие международные финансовые структуры также в открытую заявляют, что эта болезнь, уже вызванные ею и возможные последствия будут тяжелее, чем кризис 2008-2009 годов. По мировой экономике нанесен большой удар. Вдобавок цены на нефть упали более чем вдвое и находятся на уровне 24 долларов. Конечно, это приведет к большим потерям для нас. Однако считаю, что работа, проделанная на основе заранее принятых нами решений, позволит нам с честью выйти и из этого испытания.

Но все должны понимать, что мир вступил в новый период. Сколько это будет продолжаться, никто не знает. Никто не знает, сколько будет продолжаться болезнь. Считаю, что все прогнозы носят условный характер. В какой форме будут проявляться последствия этого заболевания? Мы и этого не знаем, так как пока находимся на начальной стадии заболевания и должны максимально предохранять себя.

Государство принимает все меры. Считаю, что отмеченные мною меры являются самыми правильными. В то же время для поддержки предпринимателей, лиц, потерявших работу, моим Распоряжением Кабинету Министров выделен один миллиард манатов, созданы четыре рабочие группы. Задача этих рабочих групп - решить вопросы занятости, обеспечить экономическую стабильность, сохранить стабильность макроэкономической ситуации и мобилизовать наши финансовые возможности. Рабочие группы приступили к деятельности, готовятся предложения. Мы обязательно поможем и помогаем как больным, так и бизнесменам. Должен особо отметить, что азербайджанские предприниматели и азербайджанское общество в этой ситуации ведут себя очень достойно. Как вам известно, по моей инициативе был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, из резервного фонда Президента в этот фонд было пожертвовано первоначально 20 миллионов манатов. Не прошло и 10 дней с начала деятельности фонда, как в нем, - мне сообщили об этом вчера вечером,- накоплено уже 90 миллионов манатов. Абсолютное большинство этой суммы – пожертвования компаний. Выражаю за это признательность азербайджанским бизнесменам. Они проявили истинный патриотизм и солидарность. В то же время свою поддержку в пределах возможностей оказывают и простые люди. Мне регулярно сообщают. Кто-то перечисляет один манат. Мы говорим ему "Спасибо!". Он тоже выполняет свой гражданский долг. Значит, его возможностей хватает на это. Это еще показывает, что мы – я говорил, хочу еще раз сказать, - великий народ, мы смогли сплотиться в самое тяжелое время. Считаю, что лозунг "Вместе мы - сила!" будет оставаться актуальным и после окончания болезни. Мы демонстрируем это единство, солидарность.

Считаю, что единственный вопрос, которым мы пока еще не можем полностью быть довольными, это вопрос ответственности, потому что некоторые люди ведут себя безответственно. Они пытаются нарушить установленные правила. Ставят, таким образом, под угрозу и себя, и своих близких, и незнакомых людей. Этого делать нельзя. Эти правила приняты для того, чтобы ограничить случаи заражения. Лица старше 65 лет не должны выходить на улицу. Они должны понимать это. Наши сотрудники полиции стараются очень вежливо объяснить им. Вам хорошо известно как ведет себя полиция в некоторых странах. Мы видим по телевизору, что без всяких вопросов сразу же переходит к действиям. Наша полиция бережет людей. Сейчас на них падает большая нагрузка, большая ответственность. Они тоже рискуют своим здоровьем. Днем и ночью объясняй тому, объясняй этому. Что мы должны делать?! Мы не можем позволить нарушать правила. Один говорит, ничего со мной не случится, другой твердит, не боюсь. Речь идет не о том, случится с тобой что-то или нет. Во-первых, если с тобой что-то случится, то тебя должны обслуживать, по меньшей мере, 10 врачей. 10 врачей должны будут рисковать своей жизнью, здоровьем, здоровьем своих близких из-за одного безответственного человека. Абсолютно неприемлемо думать: "я не боюсь, со мной ничего не случится". Считаю, что таких людей надо привлекать к ответственности. Мы максимально стараемся в этой ситуации понять беспокойство людей и помочь им. Всем трудно. Понятно, что трудно сидеть дома. Особенно если учесть, что в последние годы в Баку, других местах, районах созданы прекрасные парки, зоны отдыха, и погода хорошая. Но каждый человек должен быть ответственным. Так нельзя. Люди старше 65 лет должны находиться дома. Вот и все, это однозначно! Кроме того, нельзя собираться группами более 10 человек. Это тоже нарушается. Поэтому эти меры будут еще более ужесточены.

Посмотрите, что происходит в развитых европейских странах. Там нельзя собираться группами более 2 человек. Более 2-х. Если работники полиции видят это, то сразу же принимают меры. Никого не уговаривают, просто принимают меры. Поэтому у каждого из нас должно быть чувство ответственности. И это чувство должно достичь уровня чувств солидарности и единства, которые мы сегодня демонстрируем.

Конечно, основная нагрузка в этой борьбе ложится на врачей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить азербайджанских врачей. Мы приняли дополнительные меры по улучшению их материального обеспечения. Как вам известно, оклады врачей, обслуживающих больных коронавирусом, увеличены в 3, 4, 5-кратном размере. Это - проявление внимания государства к врачам. Но я знаю и абсолютно убежден в том, что это – не основная мотивация для врачей. Главное в том, что они хотят выполнять свой служебный долг. Они хотят продемонстрировать верность клятве Гиппократа. Они демонстрируют присущие нашему народу самые высокие качества и, рискуя своей жизнью, обслуживают больных. Поэтому все граждане Азербайджана должны поддерживать врачей. В том числе больные, зараженные коронавирусом, должны понимать, что врачи обслуживают их в таких тяжелых условиях, хотя бы в одежде, затрудняющей движение, в масках. Поэтому врачи заслуживают самой высокой оценки. Для демонстрации солидарности с врачами и оказания им поддержки проводятся и будут проводиться различные акции. Наше отношение к врачам найдет отражение и на "Пламенных башнях", являющихся одним из современных архитектурных символов нашей страны.

Еще раз хочу сказать: государство делает все необходимое. Врачи делают все возможное. Наш народ демонстрирует единство и солидарность. Надеюсь, что и ответственность будет на должном уровне. В этом случае мы сможем с наименьшими потерями выйти из этого сложного испытания, сохранить здоровье наших граждан. Еще раз продемонстрируем и себе, и всему миру, что мы – великий народ.

Сердечно приветствую вас. С завтрашнего дня в нашей лучшей больнице начнется лечение больных. Это возлагает на вас огромную ответственность. Желаю вам успехов. Желаю вам быть здоровыми, не заразиться этой болезнью и с честью выполнить свой служебный долг. Спасибо.

Директор медицинского учреждения "Ени клиника" Парвиз Аббасов сказал:

-Уважаемый господин Президент, от имени всех медицинских работников выражаю Вам глубокую признательность за открытие грандиозного медицинского центра, отвечающего международным стандартам. В результате своевременных указов, распоряжений, в рамках государственных программ многие наши медицинские работники освоили медицинские специальности в различных странах мира, вернулись на Родину и оказывают здесь услуги. Наличие таких медицинских центров создало условия для их комфортной работы в Азербайджане. Наше учреждение является одним из важных центров не только для оказания медицинских услуг, но и для проведения серьезных научно-медицинских исследований.

Господин Президент, мы, врачи, всегда чувствовали Вашу поддержку, поддержку государства. Особенно Ваша недавняя поддержка врачей постоянно вдохновляет нас и одновременно удваивает нашу ответственность.

Врач "Ени клиника" Назрин Мустафаева сказала:

-Уважаемый господин Президент, дорогая Мехрибан ханым.

Приветствуем Вас от имени нашего коллектива и от имени всех врачей Азербайджана. Общеизвестно, что главная цель врачей – обеспечить здоровье людей. Наше здравоохранение, как и система здравоохранения всех стран мира, в настоящее время столкнулось с трудным испытанием. Все медицинские работники нашей страны мобилизованы для того, чтобы с честью преодолеть его. Тот факт, что Вы находитесь с нами в этот трудный период, поддерживаете нас, даете оценку нашим работникам здравоохранения в своих выступлениях, обращениях, награждаете их, вдохновляет нас. И мы в свою очередь заверяем Вас, что приложим все усилия, готовы до последней минуты проявить самоотверженность для здоровья народа. Еще раз выражаю Вам благодарность за Вашу поддержку и веру.

Х Х Х

Отметим, что усовершенствование системы здравоохранения, модернизация и развитие данной отрасли, укрепление ее материально-технической базы занимают одно из важных мест в государственной политике, осуществляемой в последние годы в стране под руководством Президента Ильхама Алиева. В последнее время в нашей стране построены многочисленные новые медицинские учреждения, восстановлены действующие больницы и медицинские центры. Они оснащены новейшим медицинским оборудованием и устройствами. Одновременно особое внимание на государственном уровне уделяется повышению профессионализма медицинского персонала. Сегодня в нашей стране успешно проводятся самые сложные хирургические операции. Одно из важным мест в этой сфере, несомненно, занимает создание современных медицинских учреждений. Масштабы этой работы с каждым годом расширяются. Это еще раз подтверждают создание медицинского учреждения "Ени клиника" и оснащение его новейшим медицинским оборудованием. Здесь установлены медицинское оборудование и приборы, изготовленные компаниями ведущих стран мира на основе новейших достижений науки и техники.