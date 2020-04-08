Севиндж Гусейнова: Азербайджан - одна из ведущих стран в борьбе с угрозой коронавируса

БАКУ /Trend/ - Сегодня весь мир мобилизовал усилия в борьбе с пандемией коронавируса, и Азербайджан - одна из ведущих стран в этом процессе, сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что с целью пресечения широкого распространения коронавирусной инфекции в стране правительство предпринимает целенаправленные меры, одной из которых стало введение особого карантинного режима.

Депутат напомнила, что по поручению главы государства Кабмин Азербайджана утвердил План мер, нацеленных на полное обеспечение социальной защиты граждан.

"С учетом всей проводимой работы в этом направлении, граждане со своей стороны должны строго соблюдать правила особого карантинного режима. В своей речи на открытии предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке глава государства еще раз отметил важность этого, подчеркнув, что здоровье, безопасность, комфорт и благополучие людей превыше всего. Обращаясь к гражданам, Президент Азербайджана сказал: «Будьте ответственными, не нарушайте дисциплины, правил, берегите себя, ваших детей, близких, чтобы мы могли преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями! Вместе мы сила!»

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)