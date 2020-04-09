Парламент Азербайджана принял отчет правительства

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) был заслушан и обсужден отчет Кабинета министров за 2019 год.

Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Али Асадов выступил с видеоотчетом.

После обсуждений отчет был принят путем голосования.

Отметим, что обобщенные комментарии и предложения депутатов будут направлены в Кабинет министров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)