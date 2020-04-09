Парламент Азербайджана принял отчет правительства
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) был заслушан и обсужден отчет Кабинета министров за 2019 год.
Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Али Асадов выступил с видеоотчетом.
После обсуждений отчет был принят путем голосования.
Отметим, что обобщенные комментарии и предложения депутатов будут направлены в Кабинет министров.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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