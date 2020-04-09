Кабинет Министров представил новую форму годового отчета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров подготовил и издал в виде журнала годовой Сводный отчет по деятельности правительства за 2019 год.

Как сообщает в четверг Trend, Сводный отчет на 98 страницах подготовлен с тем, чтобы члены Милли Меджлиса, журналисты, эксперты и общественность могли легко и за короткие сроки получить подробную информацию о годовой деятельности правительства.

С полным содержанием Отчета можно ознакомиться на сайте Кабинета министров.

Сводный отчет состоит из 20 разделов, в том числе макроэкономика, финансово-банковский и фискальный сектора, социальная политика, промышленность, сектор энергетики, сельское хозяйство и экология, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь и высокие технологии, торговля, развитие предпринимательства и инвестполитика, развитие регионов, туризм, образование, наука и культура, здравоохранение, оборона и безопасность, система юстиции и законодательство, услуги гражданам и социальные инновации, а также международные связи.

Кабинет министров впервые представляет годовой отчет в такой компактной сводной форме.