Президент Ильхам Алиев: Реакция всего международного сообщества на надуманные «выборы» в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике» еще более усиливает нашу позицию

БАКУ /Trend/ - Реакция всего международного сообщества на надуманные «выборы» в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике» еще более усиливает нашу позицию.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"В связи с нагорно-карабахским конфликтом должен также отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по конфликту в целом. На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых «выборах» пресловутого «президента», проведенных в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике». Эти «выборы» еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим хунты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, после «выборов» ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом.

"С заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия. С заявлением выступила Парламентская Ассамблея ОБСЕ. С заявлением выступили Европейский Союз и даже Европейский парламент, занимающий предвзятую позицию в отношении нас. НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский совет - все эти организации объединяют, можно сказать, абсолютное большинство мира. В Движении неприсоединения – 120, в Организации исламского сотрудничества – более 50, в Европейском Союзе – около 30, в ОБСЕ – примерно 50 стран", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что все эти организации не признали данных «выборов» и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

"Это еще раз продемонстрировало, - я говорил об этом, еще раз хочу сказать, - что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Но я хочу, чтобы граждане Азербайджана знали, что среди этих международных организаций нет одной. Считаю, что каждый понимает: речь идет о Совете Европы, Парламентской Ассамблее Совета Европы, которая многие годы, на протяжении 20 лет делает все возможное, чтобы очернить, оклеветать Азербайджан, подорвать его авторитет. Парламентская Ассамблея Совета Европы молчит. Посмотрите, все организации, в том числе европейские, заявляют, что не признают этих выборов. Однозначный смысл этого в том, что Нагорный Карабах – это Азербайджан. Почему молчит Парламентская Ассамблея Совета Европы? Почему не говорит об этом? Ответ ясен. Потому что собравшиеся там антиазербайджанские силы, проармянские силы смотрят на Азербайджан как на врага. Все претензии, поступающие к нам из этой организации, не имеют никакого значения. Я говорил, еще раз хочу сказать: принятые ими резолюции, постановления являются для меня не более чем клочком бумаги. Мнение данной организации об Азербайджане меня не интересует и никогда не интересовало. Хочу привлечь ваше внимание еще к одному вопросу. Есть докладчики по Азербайджану, они тоже молчат, ничего не говорят. Как только здесь происходит незначительное событие, они с пеной у рта поливают нашу страну ложью и клеветой. Почему они молчат? После этого они утратили моральное право быть докладчиками по Азербайджану", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ хорошо все видит.

"Видит, что за их неприглядными заявлениями стоит вопрос вовсе не демократии и защиты прав человека в Азербайджане. Цель данной структуры - очернить, шантажировать Азербайджан, подорвать его авторитет, нанести, таким образом, удар по интересам нашей страны. Мы же идем своим путем. Еще раз хочу сказать: есть один путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, это – восстановление территориальной целостности Азербайджана. Реакция всего международного сообщества на эти надуманные «выборы» еще более усиливает нашу позицию", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Говоря о международных мероприятиях, глава государства отметил проведенный по инициативе Азербайджана в формате видеоконференции чрезвычайный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"В октябре прошлого года Азербайджан принял председательство в этой организации. Была выдвинута такая инициатива. Должен сказать, что Тюркский совет на сегодняшний день является единственной организацией, которая на уровне глав государств провела Саммит, связанный с коронавирусом. Прозвучавшие в рамках встречи мысли, взаимная поддержка, солидарность и принятая итоговая Декларация еще раз показали, что наша организация имеет очень прочную основу, и в тяжелый день мы находимся рядом друг с другом. Считаю, что инициатива Азербайджана здесь является очень уместным и своевременным шагом, это подчеркнули все мои коллеги, - сказал Президент Ильхам Алиев.