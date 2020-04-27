Азербайджан становится важнейшим узлом международных транспортных коммуникаций - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Роль Азербайджана в проекте «Баку – Тбилиси – Карс» очень велика.

Об этом сказал Trend политический обозреватель РФ Андрей Сызранов.

По его словам, перспективы железной дороги «Баку – Тбилиси – Карс» (БТК) вполне реальны: «Особенно это можно подчеркнуть после присоединения БТК к китайскому, а теперь международному проекту «Один пояс - один путь»».

Эксперт считает, что роль Азербайджана и его интерес в этом проекте значительны: «Мне кажется это всем понятно. Азербайджан целенаправленно и последовательно становится важнейшим сектором международных транспортных коммуникаций. Потенциала для этого вполне достаточно. Используя политическую волю и грамотную международную политику в Каспийском регионе, политику взаимодействия, Азербайджан откроет для себя широкие перспективы дальнейшего развития транспортного и транзитного потенциала».

По мнению политолога, проект БТК скажется на укреплении международного сотрудничества в Евразии, а также будет способствовать большей интеграции стран, в том числе и относительно «закрытых».

В заключение эксперт отметил, что участок, по которому проходит железная дорога БТК вполне безопасен.

Напомним, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была введена в строй 30 октября 2017 года. БТК призвана облегчить доступ стран Центральной Азии – Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана к европейскому и мировому рынкам. На территорию Азербайджана приходится 504 километра 846-километровой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров. БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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