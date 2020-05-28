Король Марокко поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Марокко Мухаммед VI в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

С чувством огромного удовлетворения передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - прогресса и благополучия.

Учитывая братские связи и взаимоуважение между нашими народами, надеюсь, что мы продолжим работать вместе с Вами для укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества. Это поможет нам в служении интересам наших народов, а также воспевании солидарности и единства мусульманской уммы", - говорится в поздравительном послании.