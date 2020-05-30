Премьер-министра Армении ждут "интересные" сюрпризы - российский эксперт

Политика 30 мая 2020 13:07 (UTC+04:00)
Премьер-министра Армении ждут "интересные" сюрпризы - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Так называемая "инаугурация" вымышленного "президента" непризнанной "НКР" в Шуше станет первой и последней в этом древнем азербайджанском городе.

Об этом сказал Trend российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

Эксперт отметил, что этот шаг армян, совершенный намеренно впервые за долгие годы оккупации, стал очередным провокационным вызовом Азербайджану: «Вполне вероятно, что эта идея принадлежит премьер-министру Армении Николу Пашиняну - стороннику революционных идей, лично посетившему данное мероприятие. Выступая перед собравшимися, он рассуждал о победе, как на т.н. «парламентских», так и на «президентских выборах» сил и кандидатов, которые безоговорочно приветствовали "бархатную революцию" в Армении двухлетней давности, выразив лояльность и поддержку новым властям. Однако есть нюанс: уже бывшего главу сепаратистского режима Бако Саакяна, занимавшего этот вымышленный пост последние 12 лет, сменил Араик Арутюнян, который на тот момент 10 лет как был «премьер-министром» и год «госминистром» непризнанной "НКР". Возникает резонный вопрос, когда вдруг новый глава непризнанного образования вдруг пересмотрел свою политическую ориентацию и обнадёжил Пашиняна на счет своих верноподданнических настроений? Время всё расставит по своим местам и, вполне вероятно, премьер-министра Армении ещё ждут интересные сюрпризы».

Согласно его словам, МИД Германии заявил, что Берлин осуждает оккупацию азербайджанских земель и не признает законной т.н. "Нагорно-Карабахской Республику" ("НКР"), утвержденную агрессорами на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе и прилегающих районах: «Как следствие, признана незаконной деятельность в Германии представительства "НКР", возглавляемого Арутюном Григоряном. Более того, наличие должности, посредством которой использующее её лицо создает видимость государственного деятеля несуществующей страны, является уголовно наказуемым деянием. Территориальное образование, которое никем не признано, не может иметь дипломатическое представительство за рубежом. Данный постулат прописан в пункте 132.а Уголовного кодекса Германии, позволяющий данной стране влиять на своих коллег по ЕС для пресечения деятельности нелегитимного образования в других европейских странах. Кроме того, Германия, будучи одним из членов Минской группы ОБСЕ, что крайне важно, заняла конкретную позицию в Карабахском вопросе, обозначив только две стороны конфликта - Азербайджан и Армению, исключив вероятность появления в переговорном процессе третьего субъекта под названием "НКР", чего так добивается армянская сторона. Хотя их сторонниками являются некоторые представители правительственной группы Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком парламенте, которые своей лоббистской деятельностью и провокационными заявлениями вынуждали МИД своей страны делать официальные опровержения. Более того, это сигнал и членам правой националистической партии "Альтернатива для Германии", неоднократно посещавшим Карабах без согласования с властями Азербайджана с целью наблюдения за местными т.н. «выборами». Таким образом, им, в очередной раз, показана нелегитимность данного сепаратистского образования, чьи представители объявлены вне закона. В прошлом году данная партия уже направляла запрос руководству своей страны касательно германо-армянских отношений и статуса Нагорного Карабаха. Федеральное правительство четко обозначило свою позицию, подчеркнув, что под понятием "германо-армянские отношения" подразумеваются исключительно отношения между ФРГ и Республикой Армения, а Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов, находящихся под контролем армянских вооруженных сил, являются неотъемлемой частью Азербайджана. Помимо этого, 11 мая в Брюсселе комитет по иностранным делам Европейского парламента проголосовал за проект резолюции по рекомендациям Совета Европы, Европейской комиссии и специальному представителю ЕС по политике Евросоюза в отношении стран Восточного партнёрства, куда входят Азербайджан и Армения. Выдержка из резолюции: "Подтвердить обязательства ЕС по суверенитету, территориальной целостности и политической независимости в их международно признанных границах стран Восточного партнерства и поддерживать их усилия полностью принудить/обязать/осуществить эти принципы; подчеркнуть важность единства и солидарности государств-членов в связи с этим". Данная концепция однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, даже не упоминается любимое Арменией «право наций на самоопределение», которое было отражено в предыдущей версии резолюции от 17 ноября 2017 года, хотя по трактовке Венецианской комиссии имеет смысл его рассматривать только в контексте автономии в рамках существующего государства. Также отсутствует упоминание о факторе неприменения силы или угрозы ее применения, что крайне важно для Армении, учитывая превосходство Азербайджана в военной сфере. Очевидно, смещение баланса в сторону Баку и происходящие изменения Ереван скоро почувствует по факту. По мнению известного политического деятеля Армении Давида Шахназаряна, Ереван терпит дипломатические и юридические поражения, так как у него нет "инициативной, активной, сбалансированной внешней политики, в том числе с ЕС, а премьер Пашинян своими поступками постоянно дает Азербайджану дополнительные аргументы для оправдания возможных новых военных действий перед международным сообществом».

Принятие данной резолюции, которое должно состояться 18 июня на пленарном заседании, как считает эксперт, сыграет важную роль в подходе, как самого Брюсселя, чей спецпредставитель активно подключился к переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта, и теперь будет настаивать на принципе территориальной целостности Азербайджана, так и многих европейских столиц, которые последуют примеру Германии и начнут оказывать давление на представителей самопровозглашенного "НКР", вынуждая их прекратить свою незаконную деятельность.

Далее Садыхов подчеркнул, что празднование армян в Шуше больше напоминает пир во время чумы: «Коронавирус становится угрозой национального масштаба в Армении, ежедневно заболевают по 400 человек, что является слишком большим показателем, особенно на фоне соседей, приведя практически к дипломатическому скандалу с Грузией, так как армянский министр здравоохранения усомнился в корректности методологии подсчёта заболевших грузинскими коллегами. Параллельно с этим заметно возросла угроза военного воздействия со стороны Азербайджана, ибо, по словам главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, его страна не ведёт переговоров с Баку, предполагающих поэтапное урегулирование карабахского конфликта, удивив всех, включая и посредников, подготовивших соглашение ещё в апреле прошлого года. Позже последовала корректировка с его стороны, что всё же факт имеет место быть, но с определёнными оговорками. Армении надо чётко понимать, что у Азербайджана простая логика, и вечно затягивать переговорный процесс не получится. Поэтому если ситуация окажется совсем бесперспективной, то останется только вариант применения силы для возвращения собственных территорий, и прошедшая т.н. «инаугурация» вымышленного «президента» непризнанной "НКР" в Шуше станет первой и последней в этом древнем азербайджанском городе».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане предпринимателям и продавцам запрещено входить в ТЦ &quot;Садарак&quot; без медицинских масок
В Азербайджане предпринимателям и продавцам запрещено входить в ТЦ "Садарак" без медицинских масок
Премьер-министра Армении ждут &quot;интересные&quot; сюрпризы - российский эксперт
Премьер-министра Армении ждут "интересные" сюрпризы - российский эксперт
В Азербайджане выросло производство электрического оборудования
В Азербайджане выросло производство электрического оборудования
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане предпринимателям и продавцам запрещено входить в ТЦ "Садарак" без медицинских масок Общество 13:14
Премьер-министра Армении ждут "интересные" сюрпризы - российский эксперт Политика 13:07
В Азербайджане выросло производство электрического оборудования ИКТ 12:58
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия – ФОТО Путешествия 12:51
CNN: полиция Лос-Анджелеса объявила незаконными все собрания в центре города США 12:28
Паспорт COVİD-19 может быть применен в Азербайджане после возобновления авиаперелетов Общество 12:26
Объем импорта и экспорта азербайджанского НПЗ в Турции значительно вырос Энергетика 12:25
НБКО Азербайджана предоставит новую линейку кредитных продуктов Финансы 12:08
О новшествах в работе кафе и ресторанов Азербайджана Общество 12:00
Бахтияр Алиев: Поддержка вынужденных переселенцев в Азербайджане осуществляется последовательно и в плановом порядке Политика 11:53
Очередной прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе США 11:37
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию Энергетика 11:25
В Баку в очередной раз проводится работа по усиленной дезинфекции (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:16
За первые четыре месяца в Турции сократилось количество зарегистрированных иранских компаний Турция 11:15
Сборы по обязательному страхованию имущества увеличатся в несколько раз Экономика 11:07
СМИ: в Японии из-за коронавируса отложили расследование аварии на АЭС "Фукусима-1" В мире 10:57
В январе-апреле в Турции увеличилось число зарегистрированных грузинских компаний Турция 10:54
Стиль азербайджанских звезд на карантине (ФОТО) Стиль 10:49
СМИ: губернатор Джорджии ввел режим ЧС в одном из округов штата из-за протестов США 10:46
Турецкий муниципалитет закупает стройматериалы Турция 10:41
Национальная ж/д компания Турции закупит топливо Турция 10:30
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:28
Джейхун Мамедов: Армения делает все для срыва переговоров по нагорно-карабахскому конфликту Политика 10:16
ВС Армении в течение суток 29 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Афет Гасанова: Внимание и забота о вынужденных переселенцах — одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана Политика 09:48
Старинные азербайджанские музыкальные инструменты, или Значение земного мира (ВИДЕО) Культура 09:10
Трамп: в США сокращается число случаев заражения и смертей из-за коронавируса США 08:58
FAO планирует реализацию в Азербайджане проектов, нацеленных на преодоление последствий пандемии Бизнес 08:56
В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса Другие страны 08:47
Число заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 10 382 Казахстан 08:43
Икарди перейдет из "Интера" в ПСЖ за €50 млн Спорт 08:18
В Саудовской Аравии откроют мечети Арабские страны 07:58
США предостерегли все страны от участия в поставках топлива из Ирана в Венесуэлу США 07:31
Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате Европа 07:09
Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки Другие страны 06:50
Акции протеста проходят в более чем 10 городах США США 06:18
Президент Туниса продлил режим чрезвычайного положения в стране на полгода Арабские страны 05:55
В Великобритании археолог-любитель обнаружил останки древнего птерозавра Европа 05:32
В соседних с Миннеаполисом городах ввели комендантский час США 04:50
ДТП в Турции: есть погибшие Турция 04:05
В работе Twitter произошел сбой В мире 03:25
Власти Коста-Рики продлили до конца июня закрытие границ из-за коронавируса Другие страны 03:02
В Египте за сутки зафиксировали самое большое число умерших из-за коронавируса Арабские страны 02:35
В Миннеаполисе ввели комендантский час США 01:48
Еще 78 пациентов с коронавирусом умерли в Москве Россия 01:31
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 01:05
США прекращают все отношения с ВОЗ В мире 00:27
Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 00:15
Туркменистан наращивает стратегию эффективного партнерства в рамках СНГ Туркменистан 00:07
За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 107 тыс. В мире 29 мая 23:46
Глава Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 29 мая 23:24
Турал Ганджалиев: Единственной угрозой для безопасности армянской общины Нагорного Карабаха является основанный на оккупации нынешний статус-кво Общество 29 мая 23:11
Азербайджан предпринял эффективные меры по поддержке экономики, бизнеса и населения в период пандемии - российский эксперт Политика 29 мая 23:00
Цена нефти Brent поднялась выше $38 Энергетика 29 мая 22:56
В США успешно испытали крупнейший коммерческий электросамолет США 29 мая 22:11
Генсек ООН Антониу Гуттериш поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 29 мая 21:49
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 29 мая 21:40
В Турции за последние сутки от коронавируса вылечились 1 594 человек Турция 29 мая 21:22
Минэкологии Азербайджана предупреждает население о резкой смене погодных условий Общество 29 мая 21:19
Возвращение граждан Азербайджана из России и Турции будет обеспечено Общество 29 мая 20:43
Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 29 мая 20:33
Коечный фонд в больницах Азербайджана далеко не исчерпан - TƏBİB Общество 29 мая 20:14
Рамин Байрамлы: Эпидемиологическая ситуация в исправительных учреждениях стабилизировалась Общество 29 мая 20:10
В Азербайджане все нарушители карантина будут привлечены к ответственности Общество 29 мая 20:07
Кабмин Азербайджана обсуждает очередную выплату единовременного пособия по безработице Экономика 29 мая 20:02
Оперативный штаб о сообщении между районами Азербайджана Общество 29 мая 20:01
В Азербайджане не ожидается открытие детских садов в ближайшее время Общество 29 мая 20:01
Оперативный штаб о правилах оплаты кредитов в период карантина Общество 29 мая 19:48
Рамин Байрамлы: В выходные может быть введен особый карантинный режим Общество 29 мая 19:48
TƏBİB: Во многих странах для предупреждения инфицирования применяются крупные штрафы Общество 29 мая 19:41
Ибрагим Мамедов: Проведение свадебных церемоний пока невозможно Общество 29 мая 19:41
В кафе и ресторанах запрещены открытые буфеты - TƏBİB Общество 29 мая 19:34
В учреждениях должны быть знаки социальной дистанции для приема граждан - TƏBİB Общество 29 мая 19:28
Множество людей инфицируются во время траурных церемоний - Рамин Байрамлы Общество 29 мая 19:23
В большинстве продуктовых магазинов не соблюдаются методические рекомендации - Рамин Байрамлы Общество 29 мая 19:21
Ожидается возобновление внутренних авиарейсов после 8 июня - TƏBİB Общество 29 мая 19:18
Открытие спортивных учреждений закрытого типа в Азербайджане в ближайшие дни не ожидается Общество 29 мая 19:15
TƏBİB: Порядка 47 % инфицированных приходится на долю Баку Общество 29 мая 19:05
Рамин Байрамлы: Наряду с числом активных больных коронавирусом выросло количество тяжелобольных Общество 29 мая 19:01
Ибрагим Мамедов: Соблюдение требований карантинного режима будет строго контролироваться Общество 29 мая 18:56
Открытие ряда объектов вовсе не связано с удовлетворительной эпидемиологической ситуацией - Рамин Байрамлы Общество 29 мая 18:55
Авиасообщение внутри страны, в случае его возобновления, будет под особым контролем Общество 29 мая 18:50
Возобновляя экономическую деятельность, параллельно следует защищать себя - Ибрагим Мамедов Общество 29 мая 18:37
Музыкант из Франции представил Азербайджан на Дне освобождении Африки (ФОТО/ВИДЕО) Культура 29 мая 18:20
Севиль Микаилова: Поэтапный план урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках переговоров является безальтернативным Политика 29 мая 18:19
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце В мире 29 мая 18:16
В Азербайджане выявлено 230 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 103, скончались два человека – Оперативный штаб Общество 29 мая 18:05
Ношение масок в общественном транспорте и на остановках в Азербайджане стало обязательным Общество 29 мая 18:03
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг (ФОТО) Общество 29 мая 18:00
Талантливые женщины из Франции и Турции поздравили Азербайджан (ВИДЕО) Культура 29 мая 17:53
В Азербайджане разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе Общество 29 мая 17:48
В Азербайджане отменяется численное ограничение работников госструктур Общество 29 мая 17:48
Внесены изменения в режим работы ресторанов, кафе и чайных домов в Баку и других городах Общество 29 мая 17:44
В Азербайджане возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов Общество 29 мая 17:37
Иностранные СМИ: “Действие Армении является угрозой миру и стабильности в регионе” Армения 29 мая 17:18
Состоялось заседание Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции Политика 29 мая 16:59
Режим карантина в Азербайджане продлен до 15 июня Общество 29 мая 16:58
Председатель Госсовета КНДР поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 29 мая 16:33
Признание армянского архитектора: Раньше армяне не жили в Ереване (ВИДЕО) Политика 29 мая 16:32
Мы все вернем – и Шушу, и Ханкенди, каждый куст и каждый двор - девятилетний школьник (ВИДЕО, ФОТО) Социум 29 мая 16:18
Все новости