155 граждан Азербайджана были доставлены автобусами из Дагестана на родину
БАКУ /Trend/ - Сегодня еще 155 граждан Азербайджана были возвращены в страну из России.
Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, находящиеся в Дагестане 155 человек были эвакуированы автобусами в Азербайджан.
Процесс по возвращению азербайджанских граждан из зарубежных стран продолжается.
Напомним, что помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев уже сообщал, что согласно графику, сегодня будет обеспечено возвращение в страну свыше 150 граждан Азербайджана.
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