Арзу Нагиев: Президент Азербайджана проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне.

Об этом, выступая в телепередаче "Hədəf", сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, сообщает во вторник Trend.

Как отметил депутат, Азербайджан выдвигает инициативы, необходимые для усиления международной солидарности в глобальной борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что в ходе онлайн-конференции, проведенной с представителями стран Движения неприсоединения, Президент Азербайджана, коснувшись важных вопросов, подчеркнул, что мир должен объединиться в борьбе с пандемией.

(Текст: Кямаля Сеидова)