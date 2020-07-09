МИД России: Убеждены, что сессия ООН, инициированная Азербайджаном, пройдет в конструктивном ключе

БАКУ/Trend/ - Мы убеждены, что специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, инициированная Азербайджаном, пройдет в конструктивном ключе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«По инициативе Движения неприсоединения и Азербайджана, как его председателя, было принято решение о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по тематике COVID-19. Россия поддержала предложение своего партнера по СНГ. Убеждены, что сессия пройдет в конструктивном ключе и завершится принятием определенных субстантивных решений. В этом контексте мы ожидаем интересную дискуссию. В условиях сохраняющейся в Нью-Йорке непростой эпидемиологической ситуации, планируется, что указанная специальная сессия пройдет в онлайн формате. В настоящее время идет согласование соответствующих процедур», - отметила она.