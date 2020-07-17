Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Венгрии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 17 июля встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, начавшаяся между министрами в двустороннем формате встреча продолжилась в широком формате с участием делегаций обеих стран.

Стороны выразили удовлетворенность уровнем развития стратегического сотрудничества и подчеркнули, что и дальше будут прилагать усилия для укрепления отношений в ряде направлений, в том числе экономике, торговле, образовании, культуре, туризме, здравоохранении и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал венгерского коллегу о нынешней ситуации в регионе, в частности о последней провокации Армении, обостряющейся ситуации в регионе, о том, что около 30 лет Армения проводит оккупационную политику в отношении Азербайджана. Ссылаясь на решительную позицию международного сообщества в данном вопросе, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что все еще не выполняются решения и резолюции, отмечаются двойные стандарты. Он довел до сведения собеседника, что продолжительный мир и стабильность в регионе возможны только после полного и безоговорочного вывода оккупационных сил страны - агрессора из Нагорно-Карабахского региона и других семи оккупированных районов Азербайджана, что требуют резолюции Совбеза ООН и известные решения и документы других международных организаций.

Петер Сийярто выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе и отметил, что позиция Венгрии в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта осталась неизменной - его страна решительно поддерживает решение проблемы в рамках территориальной целостности и признанных на международном уровне государственных границ Азербайджана.

Министры отметили значимость международного сотрудничества и солидарности в условиях наблюдающейся глобальной пандемии. Министр Сийярто отметил, что венгерская сторона поддержала инициативу Президента Азербайджана о проведении особой сессии Генассамблеи ООН в связи с борьбой с COVİD-19.

Стороны обменялись мнениями относительно роли Азербайджана в диверсификации энергообеспечения, в частности обеспечения газом, Европы. Венгерский министр выразил интерес в связи с проектами по обеспечению газом, инициатором и участником которых является Азербайджан.

В ходе встречи также обсуждены вопросы расширения между двумя странами договорно-правовой базы.

Министры также обменялись мнениями касательно значимости сотрудничества в рамках Тюркского совета, а также других международных организаций.

Министр Петер Сийярто затронул отношения Азербайджана с Евросоюзом и отметил, что его страна является сторонником завершения в скором времени переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

В завершение встречи Петер Сийярто пригласил Азербайджанского коллегу посетить с официальным визитом Будапешт после нормализации ситуации в связи с пандемией.

Затем были подписаны "Меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии в сфере здравоохранения и медицины", "Меморандум о взаимопонимании между Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана и Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии об обмене информацией и помощи в получении налоговых требований", "Договор о сотрудничестве между министерством экономики Азербайджана и министерством инноваций и технологий Венгрии в сфере индустрии здравоохранения".