Армения занимается незаконной торговлей оружием на "черном рынке" - Хикмет Гаджиев (версия 2)

(Первая версия в 12:07)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона, создавая нелегальные компании, занимается незаконной торговлей оружием на "черном рынке".

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По словам Гаджиева, есть информация и о том, что это вооружение попадает к террористам. «Призываю страны, сотрудничающие с Арменией в этой сфере, быть внимательными».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)