Президент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку новыми «Лондонскими такси» модели ТХ (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 100 отвечающих современным стандартам новых «Лондонских такси» модели TX с 6-местным салоном Общества с ограниченной ответственностью «Бакинская служба такси» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий готовы к обслуживанию граждан.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, 12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с новыми такси.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал Президента Ильхама Алиева о характеристиках новых такси.

Было отмечено, что в новых такси созданы полностью безопасные и комфортные условия как для водителей, так и для пассажиров. Новые такси модели ТХ обладают рядом преимуществ. Так, эти модели работают не на топливе, а на электричестве. Автомобили могут заряжаться как в домашних условиях, так и на специально оборудованных станциях. Автомобили конфигурации Smart могут проехать на электричестве до 130 километров, после чего можно поменять режим. А это означает сведение к нулю причинение вреда окружающей среде и экологии.

Такси, в которых широко применяются технологии Smart, являются безопасными как для водителей, так и для пассажиров. Так, автомобиль сам предупреждает водителя о предельной скорости на дороге. В случае если водитель потерял управление или изменил траекторию движения, специальные сенсоры передают ему соответствующую информацию.

Пассажирская кабина новых такси шире, чем в других «лондонских такси», и имеет шесть сидений. Автомобили оборудованы USB-портами, Wi-Fi и CPS. Для минимизации контакта между водителем и пассажиром установлена стеклянная перегородка, что очень выгодно также с точки зрения изоляции и социальной дистанции в период пандемии. В кабине есть специальный микрофон для связи с водителем, панель управления с шрифтом Брайля для незрячих пассажиров и справочное табло для лиц с ограниченным слухом. Автомобиль оснащен пандусом для лиц с физическими ограничениями. Оплату в этих такси можно будет производить и через POS-терминалы.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в настоящее время жителей столицы обслуживают 1200 такси Общества с ограниченной ответственностью «Бакинская служба такси». Модели «лондонских такси» ТХ4 рассчитаны на 5 человек.

Отметим также, что новые такси оснащены системой Android, что создает широкие возможности для водителей. Так, они могут управлять всем процессом через монитор.

Доставка в Баку новых такси позволит еще более повысить уровень обслуживания в столице в этом виде пассажироперевозок.

Затем Президент Ильхам Алиев проехал за рулем нового такси.