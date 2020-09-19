Те, кто на сытый желудок говорил о голодовке Тофига Ягублу, должны молчать - депутат

Политика 19 сентября 2020 09:55 (UTC+04:00)
Те, кто на сытый желудок говорил о голодовке Тофига Ягублу, должны молчать - депутат

БАКУ /Trend/ - Изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу, приговоренного ранее к лишению свободы на срок четыре года и три месяца, является наглядным проявлением гуманной политики азербайджанского государства, одним из ярких примеров оценки человеческой жизни как наивысшей ценности.

Об этом, как сообщает Trend, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Однако, по его словам, и на этот раз, как и всегда, нашлись те, кто готов ради своих грязных целей опорочить политику азербайджанского государства: "Как известно, врач Тофига Ягублу Адиль Гейбулла расценил изменение меры пресечения в его отношении как гуманный шаг и осудил безобразное поведение тех, кто хотел осуществить ценой жизни Ягублу свои грязные намерения, пытаясь продолжать манипулировать этой ситуацией. Адиля Гейбуллу понять несложно, так как происходящее в последнее время еще раз показало истинное лицо радикального лагеря".

Искендеров добавил, что, по-видимому, некоторые интернет-ТВ, в частности те, кто вещает из США, заинтересованы в затягивании этого процесса: "Они были заинтересованы в том, чтобы Ягублу продолжил голодовку, впал в кому, а они бы воспользовались этой ситуацией. Это явно чувствуется. Однако их грязные замыслы снова потерпели неудачу. После этого те, кто на сытый желудок говорил о голодовке Тофика Ягублу, должны молчать. Азербайджанское общество в очередной раз убедилось в том, что человеческая жизнь не имеет ценности для этих распространителей сплетен и слухов в социальных сетях. Такие люди, как дочь Ягублу Нигяр Хази, председатель Партии Народного фронта Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Севиндж Османгызы готовы ради своих целей попрать даже самые высокие принципы".

Депутат подчеркнул, что попытки влияния на азербайджанское государство, правительство, судебную систему посредством давления, шантажа и тому подобного, и впредь обречены на провал.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция в период пандемии активно снабжала итальянский рынок цементом
Турция в период пандемии активно снабжала итальянский рынок цементом
Туркменистан и Украина обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Туркменистан и Украина обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Трудовая миграция из Турции в Казахстан значительно возросла
Трудовая миграция из Турции в Казахстан значительно возросла
Loading Bars
Лента новостей
Турция в период пандемии активно снабжала итальянский рынок цементом Бизнес 10:09
Туркменистан и Украина обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Бизнес 10:05
Трудовая миграция из Турции в Казахстан значительно возросла Бизнес 09:59
Те, кто на сытый желудок говорил о голодовке Тофига Ягублу, должны молчать - депутат Политика 09:55
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:51
Солнечный прием и яркие эмоции – как встретили Ровшана Мамедгулиева в Астрахани (ФОТО) Культура 09:29
Манат укрепился по отношению к турецкой лире и стабилен к рублю (ОБЗОР) Финансы 09:28
Сократился объем платных услуг в Нахчыванской АР - Госкомстат Бизнес 08:59
"Тоттенхэм" заплатит "Реалу" за аренду Бэйла около €10 млн Спорт 08:56
Парламент Перу отказался отправить в отставку президента Другие страны 08:45
Иностранные студенты могут учиться в 43 иранских вузах Иран 08:32
SOCAR: Бензина AI-92 должно хватить для внутреннего потребления в период ремонта Бакинского НПЗ Энергетика 08:11
Грузия отправила в Индонезию две единицы медико-эвакуационной бронетехники Грузия 08:06
65 человек за сутки заболели коронавирусом в Казахстане Казахстан 08:00
Главы МИД Австралии, Индии, США и Японии встретятся в Токио в октябре В мире 07:32
Умерла старейший член Верховного суда США США 07:02
Гоночный марафон "24 часа Ле-Мана" стартует на трассе "Сарта" без зрителей Спорт 06:47
Великобритания, Франция и Германия против восстановления санкций против Ирана Европа 05:39
Белый дом заявил, что все жители США получат возможность привиться от COVID-19 к апрелю США 04:44
Трамп заявил, что США в скором времени откроют границу с Канадой США 03:36
Президент Гватемалы заразился коронавирусом Другие страны 03:04
Тропический шторм "Бета" образовался в Атлантическом океане В мире 02:31
Трамп подтвердил намерение продолжать вывод войск США из Афганистана и с Ближнего Востока США 01:58
Канада свернула переговоры о свободной торговле с Китаем Другие страны 01:38
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 01:19
"Бавария" разгромила "Шальке" в первом матче чемпионата Германии по футболу Спорт 00:54
Трамп заявил, что сделку по TikTok смогут заключить очень быстро В мире 00:43
Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 11 октября Другие страны 00:17
Джонсон назвал неизбежной вторую волну пандемии в Великобритании Европа 18 сентября 23:58
ВВП Грузии во втором квартале 2020 года снизился на 12,3% Грузия 18 сентября 23:34
Замглавы МИД Китая призвал к расширению сотрудничества с Ираном Иран 18 сентября 23:24
Минсельхоз США разрешил поставки 10 видов сельхозпродукции из Узбекистана Узбекистан 18 сентября 23:16
McKinsey & Company о повышении эффективности поддержки МСБ в период пандемии Другие страны 18 сентября 23:00
Посол Греции вызван в МИД Турции Турция 18 сентября 22:54
В Марокко зафиксировали новый рекорд числа заразившихся коронавирусом Арабские страны 18 сентября 22:39
Азербайджан наращивает производство строительного гипса Бизнес 18 сентября 22:35
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 264 тысячи Турция 18 сентября 22:29
TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане Общество 18 сентября 22:10
Али Нагиев встретился с курсантами, набравшими высокие баллы Общество 18 сентября 21:57
Азербайджан и Иран обсудили перспективы сотрудничества Экономика 18 сентября 21:43
У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,7 В мире 18 сентября 21:29
Южный Парс: газовая цивилизация Ирана на Персидском заливе Иран 18 сентября 21:19
Гамкрелидзе: Грузия остается самой безопасной страной в европейском регионе Грузия 18 сентября 21:17
В 2021 году в Баку пройдут Кубки мира по трем гимнастическим дисциплинам Общество 18 сентября 21:04
COVID-19 повлиял на усиление IT-сегмента, мобильного банкинга в Казахстане ИКТ 18 сентября 21:00
В Азербайджане стартовал дополнительный этап выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей Общество 18 сентября 20:51
Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем представительства МККК в стране (ФОТО) Политика 18 сентября 20:45
В Казахстане рассматривается возможность создания ряда новых цифровых продуктов ИКТ 18 сентября 20:36
Азербайджанский режиссер поставил в Болгарии спектакль Культура 18 сентября 20:23
В Азербайджане временно проживающим в санатории семьям предложено переехать в новое жилье Общество 18 сентября 20:22
В Азербайджане для малообеспеченных семей создаются небольшие хозяйства (ФОТО) Экономика 18 сентября 20:07
Начальник миграционной службы Азербайджана провел вебинар в рамках конкурса "Восхождение" (ФОТО) Общество 18 сентября 20:02
"Контракт века" занял особое место среди самых грандиозных событий новейшей истории Азербайджана - вице-премьер Политика 18 сентября 19:53
Азербайджан — неотъемлемая часть системы глобальной энергетической безопасности — министр Экономика 18 сентября 19:32
Смягчение меры пресечения для Тофига Ягублу — очередное проявление гуманного отношения государства к гражданину — зампред партии Политика 18 сентября 19:05
Казахстан включил Азербайджан в число стран, авиапассажиры из которых подлежат наименее строгим ограничениям Транспорт 18 сентября 18:34
Молодой Узеир Гаджибейли прогуливается по обновленному Балаханы - оригинальный проект (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18 сентября 18:30
В Азербайджане в текущем году были реструктуризированы кредиты 49 тыс. заемщиков - председатель правления Центробанка Финансы 18 сентября 17:59
Американский миллиардер слушает "Баяты Шираз", свадебный "Вагзалы" для иноземных существ ... Интересное 18 сентября 17:49
В Азербайджане 125 выпускников награждены золотыми, 76 - серебряными значками Общество 18 сентября 17:49
Промпредприятия Казахстана переходят на наилучшие доступные технологии Бизнес 18 сентября 17:45
В Баку по поводу дошкольного обучения поступило более 25 тысяч электронных заявок Общество 18 сентября 17:44
Пенитенциарная служба: Суд проявил гуманность в отношении Тофига Ягублу, заменив меру пресечения на домашний арест Политика 18 сентября 17:40
Глава Минфина Грузии стал председателем Совета управляющих ADB Грузия 18 сентября 17:39
Азербайджан сократил импорт продукции украинского производства Бизнес 18 сентября 17:32
Тофиг Ягублу прекратил голодовку (ФОТО) Общество 18 сентября 17:32
Iran Air сообщила об увеличении количества международных рейсов Экономика 18 сентября 17:31
В Израиле начался повторный общий карантин для предупреждения распространения коронавируса Израиль 18 сентября 17:29
Названы компании, зарезервировавшие мощности в IGB Энергетика 18 сентября 17:26
В Азербайджане будет улучшено обеспечение поливной водой территории площадью 10,7 тыс. га Общество 18 сентября 17:26
Коммерческую эксплуатацию IGB планируется начать к июлю 2021 г. Энергетика 18 сентября 17:23
Долевое участие ЕС в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 18 сентября 17:20
Минэкологии Азербайджана обнародовало стоимость кубометра дров Общество 18 сентября 17:20
Минэкологии Азербайджана: На лесных территориях не разрешается строительство Общество 18 сентября 17:13
Названы самые проблемные регионы Азербайджана с точки зрения охраны лесов Общество 18 сентября 17:13
Туркменистан работает над улучшением транспортной и таможенной системы Транспорт 18 сентября 17:03
BMB Trade Group разрабатывает проект животноводческого комплекса по немецким технологиям в Узбекистане Узбекистан 18 сентября 16:56
Минобразования Азербайджана предупредило частные школы Общество 18 сентября 16:50
Подтверждено участие Самиры Эфенди в конкурсе "Евровидение-2021" Культура 18 сентября 16:41
В Иране растет число заразившихся COVID-19 Общество 18 сентября 16:40
Власти Дании ограничат время работы ресторанов и баров из-за коронавируса Европа 18 сентября 16:38
США планируют подписать с Грузией меморандум о безопасности создания сетей 5G Грузия 18 сентября 16:34
Названа дата очередного судебного заседания по делу Эльдара Гасанова Общество 18 сентября 16:30
Тофиг Ягублу отпущен под домашний арест Политика 18 сентября 16:29
В Лебапском регионе Туркменистана выросло число потребителей природного газа Энергетика 18 сентября 16:20
Азербайджан увеличивает экспорт бахчевых культур Бизнес 18 сентября 16:19
Власти США с 20 сентября запретят скачивать TikTok и WeChat на территории страны США 18 сентября 16:17
Помощник Президента Азербайджана посетил воинские части и подразделения пограничной дивизии "Газах" (ФОТО) Политика 18 сентября 16:11
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) Интервью 18 сентября 16:08
Обсуждаемый в Армении законопроект по вопросам т.н. "геноцида" нацелен на обман мировой общественности — депутат Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 16:04
Азербайджанские стартаперы запустили новый проект, автоматизирующий расчет услуг по ремонту ИКТ 18 сентября 16:02
Узбекистан наращивает показатели роста добычи нефти Узбекистан 18 сентября 15:59
Крупнейшая экономика Европы залезет в рекордные долги Европа 18 сентября 15:58
Глава МИД Азербайджана и верховный комиссар ЕС провели телефонную беседу Политика 18 сентября 15:58
Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти в Ливии Арабские страны 18 сентября 15:56
В Азербайджане будут предприняты серьёзные шаги по предотвращению случаев злоупотребления в связи с присвоением почетных званий Социум 18 сентября 15:52
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% Россия 18 сентября 15:50
В Азербайджане выявлено 117 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 135 человек Общество 18 сентября 15:47
Годовая инфляция в России на 14 сентября составила 3,7% Россия 18 сентября 15:35
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Непала Политика 18 сентября 15:35
Все новости