Те, кто на сытый желудок говорил о голодовке Тофига Ягублу, должны молчать - депутат

БАКУ /Trend/ - Изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу, приговоренного ранее к лишению свободы на срок четыре года и три месяца, является наглядным проявлением гуманной политики азербайджанского государства, одним из ярких примеров оценки человеческой жизни как наивысшей ценности.

Об этом, как сообщает Trend, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Однако, по его словам, и на этот раз, как и всегда, нашлись те, кто готов ради своих грязных целей опорочить политику азербайджанского государства: "Как известно, врач Тофига Ягублу Адиль Гейбулла расценил изменение меры пресечения в его отношении как гуманный шаг и осудил безобразное поведение тех, кто хотел осуществить ценой жизни Ягублу свои грязные намерения, пытаясь продолжать манипулировать этой ситуацией. Адиля Гейбуллу понять несложно, так как происходящее в последнее время еще раз показало истинное лицо радикального лагеря".

Искендеров добавил, что, по-видимому, некоторые интернет-ТВ, в частности те, кто вещает из США, заинтересованы в затягивании этого процесса: "Они были заинтересованы в том, чтобы Ягублу продолжил голодовку, впал в кому, а они бы воспользовались этой ситуацией. Это явно чувствуется. Однако их грязные замыслы снова потерпели неудачу. После этого те, кто на сытый желудок говорил о голодовке Тофика Ягублу, должны молчать. Азербайджанское общество в очередной раз убедилось в том, что человеческая жизнь не имеет ценности для этих распространителей сплетен и слухов в социальных сетях. Такие люди, как дочь Ягублу Нигяр Хази, председатель Партии Народного фронта Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Севиндж Османгызы готовы ради своих целей попрать даже самые высокие принципы".

Депутат подчеркнул, что попытки влияния на азербайджанское государство, правительство, судебную систему посредством давления, шантажа и тому подобного, и впредь обречены на провал.