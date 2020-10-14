Генпрокуратура Азербайджана подготовила видеоролик на 5 языках о теракте ВС Армении в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана подготовила видеоролик о теракте, совершенном в Гяндже армянскими вооруженными силами, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Видеоролик снят на 5 языках - французском, испанском, немецком, русском и английском и нацелен на то, чтобы местные и зарубежные СМИ, в том числе, соотечественники, проживающие за рубежом, а также мировое сообщество узнали об армянском терроре.

(Текст: Кямаля Сеидова.)